Sini Ruohonen nousee Turun hallituksen puheenjohtajaksi

Kokoomuksen Sini Ruohonen nousee Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Kokoomuksen valtuustoryhmä teki valintansa maanantai-iltana. Ruohonen seuraa tehtävässään Lauri Kattelusta, joka aloittaa syyskuussa Laitilan kaupunginjohtajana. Toki Ruohosen valinta vaatii vielä valtuuston siunauksen.

– Olen innoissani tästä tehtävästä. Turku on valtavan hieno ja menestyvä kaupunki, ja on suuri kunnia päästä johtamaan kotikaupunkini politiikkaa, kunhan kaupunginvaltuusto minut tehtävään valitsee, Ruohonen kertoo tiedotteessa.

36-vuotias Ruohonen siirtyy täysipäiväiseksi poliitikoksi kokoomuksen ajatuspaja Toivon toiminnanjohtajan tehtävästä. Hän toimii myös Turun kokoomuksen puheenjohtajana.

Hän on aiemmin työskennellyt tutkijana Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksessa.

Ruohosella on edessään pätkäpesti ensi kevääseen saakka. Uudet kuntavaalit pidetään ensi huhtikuussa. Sen jälkeen Turku siirtyy pormestarimalliin. Tuleva pormestari ottaa hoitaakseen kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät.

Kokoomus ei ole vielä ilmoittanut omaa pormestariehdokastaan eikä sellaiseksi Ruohonenkaan halua.

– En. Tämä (kaupunginhallituksen pj.) on se tehtävä, johon hain ja pormestariasia ratkaistaan sitten erikseen. Mutta se ei kosketa minua, hän kertoo Turun Sanomille.

Tulevan reilun puolivuotiskautensa aikana Ruohonen haluaa keskittyä ennen kaikkea Turun talouden tervehdyttämiseen.

– Vastuu kaupunkilaisten rahoista on se, mikä eniten painaa. Jos ennusteet pitävät paikkansa miinusta on tulossa yli sata miljoonaa. Siinä on mielestäni ensimmäinen asia, jota meidän täytyy lähteä korjaamaan.

Turun valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan virallisesti elokuussa. Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajuus on jo vuodesta 2003 ollut kokoomuksen hallussa.