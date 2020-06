Naantalin Luonnonmaalla paloi metsänpohjaa kesämökin pihapiirissä

Naantalissa Luonnonmaalla on syttynyt keskisuuri maastopalo maanantaina. Pelastuslaitos on saanut palon hallintaan ja kohteessa jälkisammutetaan. Tarkempi paikka sijaitsee Kalliotiellä. Päivystävä palomestari Yrjö Tuominen kertoo, että maastopalo oli kesämökin pihapiirissä. Metsänpohjaa on palanut yksi aari. Ilmoituksen hätäkeskukseen maastopalosta teki naapuri kello 10. Palossa ei ole tapahtunut omaisuus- tai henkilövahinkoja. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että maastopalo on todennäköisesti saanut alkunsa ukkosesta.