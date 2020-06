Yhdeksän koronatartuntaa ulkomaalaisten työntekijöiden asuntolassa Turussa

Viikon koronavirustartunnoista Varsinais-Suomessa kaikki yhtä lukuunottamatta on todettu ulkomailta tulleiden työntekijöiden asuntolassa Turussa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on kuluneen viikon aikana todettu yhteensä kymmenen koronavirustartuntaa, joista yhdeksän kyseisessä asuntolassa.

Kaikki asuntolan asukkaat on testattu ja positiivisen testituloksen saaneet on asetettu tartuntatautilain mukaiseen eristykseen. Kolmetoista tartunnalle altistunutta henkilöä on myös asetettu karanteeniin.

Laajemmalle levinneiden tartuntojen riskin arvioidaan olevan hyvin pieni. Tilannetta seurataan aktiivisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön ja Turun kaupungin tartuntatautivalvonnan yhteistyönä.