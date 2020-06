Raisiossa Kerttulantien varrella loimusi maastopalo

Raision Loimukadulla leimahti maastopalo tänään iltapäivällä. Ensitiedote palosta tuli kello 14.45. Palopaikka sijaitsee Kerttulantien varrella.

Pelastuslaitos arvelee syttymissyyksi viereistä työmaata, jossa kalliota on poistettu räjäyttämällä. Poliisi tutkii asiaa. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Palo on saatu sammutettua ja hallintaan. Palanutta maastoa on pelastuslaitoksen mukaan noin 500 neliötä. Kohteessa on käynnissä jälkisammutustyöt. Maastoa kastellaan ja varmistetaan, ettei palo pääse roihahtamaan uudestaan.

Paikalla oli iltapäivällä kuusi sammutusyksikköä