Laitilassa paloi melkein hehtaarin verran maastoa

Laitilassa Luodessuolla keskustan lähettyvillä on syttynyt maastopalo torstaina. Peltoa ja metsänreunaa on palanut vajaan hehtaarin verran. Palokunta kertoi seitsemän aikaan illalla jälkisammuttavansa paloa. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta kello 17.32.

Ilmastotieteenlaitos varoittaa, että metsäpalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa, ja metsäpalojen vaara on erittäin suuri. Palojen vaara on kuivuudesta johtuen erittäin ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.