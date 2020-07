Gallup: Minkälaisia asioita kaipaat koronakesänä?

"Odotin kovasti festareita ja muita kesätapahtumia, esimerkiksi Ruisrockia, mutta niihin ei nyt pääse. Myös kesätöiden saaminen on ollut hankalaa tänä kesänä."

Ruusu Raninen,

Turku

Ville-Veikko Kaakinen

"Kaipaan festareita ja kesämarkkinoita, kuten Keskiaikamarkkinoita ja kansainvälisiä ruokamarkkinoita. Myös kesätöitä on ollut vaikea saada. Kivaa on se, että Tuomiokirkolle on tulossa iso terassi."

Hellin Raninen,

Turku

"Ei ole paljon sellaista, mitä ei tänä kesänä toteutuisi. Keikoilla olisi tullut käytyä, jos niitä olisi ollut. Kiva, että terassit saatiin auki. Niitä kaipasin, kun oli lämmintä, mutta terassit olivat vielä kiinni. Tämä on tällainen luovuuden kesä. Kiva, että ihmiset ovat keksineet itse tekemistä ja löytäneet esimerkiksi ulkoilureitit."

Jalmari Raninen,

Turku