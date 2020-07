Iltapäiväteetä ja tsemppikakkuja – Cafe Qwensel palvelee taas myös jokirannassa

Vaikka Cafe Qwensel on toiminut jo vuosia keskeisellä paikalla Aurajoen rannassa, kaikki paikallisetkaan eivät paikkaan ole löytäneet.

– Joka päivä tulee joku kantaturkulainen käymään, joka kertoo, ettei ole tiennyt paikan olemassaolosta, kahvilan yrittäjä Kaisa Takala kertoo.

Mutta usein käy myös niin, että kun paikan kerran löytää, sinne tulee toistekin.

– Meillä on paljon kanta-asiakkaita, Takala myöntää.

Kahvila sijaitsee Apteekkimuseon yhteydessä sekä levittäytyy sen idylliselle sisäpihalle, jota reunustavat vanhat 1700-luvun rakennukset. Kahvilan työntekijät ovat pukeutuneet 1700-luvun aikakauden mukaisesti ja kahvit tarjoillaan pöytiin posliiniastioissa ja kuparipannuissa. Hetken voi kuvitella tehneensä aikamatkan vuosisatojen takaiseen Turkuun.

Ari-Matti Ruuska Leppoisa kesäpäivä kahvilan pihalla.

Cafe Qwensel avasi kesäkautensa kesäkuun alussa ja on nyt avoinna joka päivä kymmenestä iltakuuteen. Poikkeuskevät toi kahvilaan poikkeusratkaisuja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Pääasiassa olimme kiinni, mutta toukokuun puolivälistä saakka toimimme osan päivää take-awaynä, Takala kertoo.

Kahvila avasi myös verkkokaupan, joka pidetään avoinna edelleen. Verkkokaupasta voi ostaa esimerkiksi kokonaisia kakkuja tai afternoon tea -paketteja.

Poikkeusajan myötä yrittäjä keksi myös Tsemppikakku-palvelun. Yksityiset ihmiset tai yritykset voivat ostaa kahvilan verkkokaupasta täytekakun lahjoitettavaksi sairaaloiden työntekijöille. Takala on itse leiponut kakut ja toimittanut ne sairaaloille.

– Yhteensä olen leiponut 62 kakkua, hän kertoo.

"Joka päivä tulee joku kantaturkulainen käymään, joka kertoo, ettei ole tiennyt paikan olemassaolosta."

Kesällä Cafe Qwensel toimii samanlaisin rajoituksin kuin muutkin kahvilat ja ravintolat. Sisätiloissa asiakaspaikat on rajattu puoleen. Takala kertoo, että heillä on tällä hetkellä sisätiloissa 15 asiakaspaikkaa ja ulkona viitisenkymmentä. Tänä kesänä lisätilaa on saatu vanhasta vaunuvarastosta, jonka Apteekkimuseo on antanut kahvilan käyttöön.

– Se on sellainen sadeterassi, jonne saimme lisää pöytiä, Takala sanoo.

Takala kertoo, että pyrkii kahvilan tarjoiluissa noudattamaan paikan 1700-lukulaista henkeä.

– Raaka-aineissa yritän käyttää pääasiassa sellaisia, joita on siihenkin aikaan käytetty. Mutta silloin Turussa oli jo aika hyvin kaikkea saatavilla, esimerkiksi oliiveja ja manteleita, hän kertoo.

Tänä kesänä uutuutena kahvilan listalle on otettu alkoholittomia juomasekoituksia, jotka sopivat Apteekkimuseon teemaan hyvin, sillä niissä on käytetty ennen lääkkeinäkin käytettyjä yrttejä ja kasveja.

– Meillä on esimerkiksi kirsikkaista sangriaa ja menestyksen mojitoa. Mojitossa on minttua, jonka on ennen uskottu tuovat menestystä, Takala kertoo.

Hän sanoo, että suosittuja kahvilatuotteita ovat olleet nyt myös afternoon tea -tarjoilut.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Siinä pöytiin tuodaan kolmikerrosvati, jossa on suolaista ja makeaa syötävää, Takala kertoo.

Cafe Qwensel, Läntinen Rantakatu 13B, Turku. Avoinna kesäkaudella joka päivä kello 10–18.