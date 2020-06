Kuusistossa avataan tänään uusi vierasvenesatama

Kuusiston saaressa kokous- ja juhlapalveluja sekä majoitusta tarjoava Villa Wolax avaa uuden vierasvenesataman ja kesäravintolan tänään torstaina.

Koronaepidemia oli kova isku matkailulle ja myös Villa Wolaxin kalenteri tyhjeni keväällä kertaheitolla. Yrittäjät Tino ja Kati Aaltonen käyttivät vapautuneen ajan muun muassa kunnostamalla ravintolan terassin ja uudistamalla hotellihuoneita.

Yli 120-vuotiaan huvilan 25-paikkaisessa venelaiturissa on nyt palvelut yöpymään jääville veneilijöille. Satamassa on tarjolla vierailijoille muun muassa sähkö ja vesi. Syväystä satamassa riittää puolestatoista metristä kolmeen metriin asti.

Vierasvenesatama Villa Wolax löytyy myös niin kutsutun Koillisväylän varrelta. Tämä merireitti ulottuu Hangosta Airistolle.

Villa Wolaxin kaikille avoin kesäravintola avataan tänä vuonna toista kertaa. Kesäravintolan asiakkaat voivat rantautua laituriin maksutta.

Vierasvenesatamassa on tarjolla on lisäksi aktiviteetteja, kuten SUP-lautailua tai luontopolulla kävelyä. Mahdollisuus on myös puulämmitteiseen saunaan ja porealtaaseen.