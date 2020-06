Nauvon ja Korppoon lauttarannoissa valmistaudutaan uuteen hybridilauttaan – korjaustyöt peruvat vuoroja ja muuttavat aikatauluja

Pärnäisten ja Retaisten lauttarannoilla tehtävät peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt aiheuttavat muutoksia lautta- ja yhteysalusliikenteeseen Nauvon ja Korppoon välillä. Työt alkavat 1. heinäkuuta ja kestävät kesäkuun puoliväliin ensi vuoteen. Urakan aikana lauttaliikenne ohjataan kiertotielle Nauvon Pärnäisten ja Korppoon Retaisten lauttarannoilla. Lisäksi lauttojen ja yhteysaluksen aikatauluihin saattaa tulla muutoksia tai joitain vuoroja voidaan joutua perumaan.

Saaristotien Pärnäisten ja Retaisten lauttarantojen ja yhteysaluslaiturin muutos- ja korjaustöistä vastaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Hankkeessa tehdään rantojen sähköistys- ja valaistustöitä sekä rakenteiden uusimista ja kenttätöitä, kuten pengerrys-, asfaltointi- ja tiemerkintätöitä.

Uusilla ja saneerattavilla rakenteilla korvataan lauttarantojen nykyiset huonokuntoiset maatuet ja varmennetaan lauttaliikenteen toimivuutta rakentamalla toiset maatuet. Jo aiemmin on parannettu Korppoo–Norrskata–Houtskari ja Parainen–Nauvo lauttapaikkojen välityskykyä, minkä johdosta Nauvo–Korppoo lauttapaikasta on muodostunut Saaristotien pullonkaula. Nyt rakennettavilla maatuilla mahdollistetaan uuden hybridilautan liikennöinti vuonna 2023 ja Saaristotien pullonkaulan poistaminen.

Lisäksi hankkeessa uusitaan Pärnäisten huonokuntoinen yhteysaluslaituri, rakennetaan toinen raskaskuljetusramppi ja pienvenelaituri sekä kunnostetaan ja päällystetään yhteysalusrannan parkkialue.

Lauttojen ja yhteysaluksen käyttäjien on syytä varautua liikennehäiriöihin sekä liikenteen ajoittaiseen ruuhkautumiseen töiden aikana. Liikennekatkoksia saattaa esiintyä arkipäivisin maanantaista torstaihin aamukuuden ja iltayhdeksän välisenä aikana. Kunkin yksittäisen katkon enimmäiskesto on rajoitettu tuntiin ja päivää kohden katkoja saa olla enintään kolme kappaletta. Yksittäisten liikennekatkojen väli on vähintään kaksi tuntia, jotta mahdollinen liikenneruuhka saadaan purettua. Hälytysajoneuvoajot hoidetaan kuitenkin tarvittaessa.

Liikennekatkoksia ei ole luvassa perjantain kello 17.00 ja maanantain kello 06.00 välisenä aikana, jotta liikennettä ei häiritä ruuhkaisimpina ajankohtina.

Osa töistä on melua aiheuttavaa porapaalutusta. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin.

Töiden aikana TMFG:n tieliikennekeskus tiedottaa liikenteen häiriöistä ympäri vuorokauden. Urakan päätoteuttajana toimii Destia Oy.