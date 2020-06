Turun Kinopalatsi aukeaa keskiviikkona kolmen kuukauden kiinnioloajan jälkeen – Kino Diana ollut auki kolmisen viikkoa

Turun Kinopalatsi aukeaa keskiviikkona sitten maaliskuisen sulkemisen. Myös Finnkinon Helsingin Tennispalatsi ja Itis aukeavat huomenna. Humalistonkadun Kino Diana aukesi jo kesäkuun 3. päivä.

Suomen elokuvateatteriliiton arvion mukaan heinäkuun alussa lähes kaikki suomalaiset elokuvateatterit ovat toiminnassa, mutta eivät täydellä teholla, koska elokuvateatterit noudattavat opetus- ja kulttuuriministeriön, THL:n ja AVI:n turvallisuusohjeita. Liitto on tehnyt teattereille omat, viranomaisten ohjeita täydentävän suositukset ja ohjeet elokuvateattereiden uudelleen avaamiseksi, jotta elokuvakäynti olisi mahdollisimman turvallista asiakkaille ja henkilökunnalle.

Kino Diana kertoo verkkosivuillaan, että salin paikkamäärä on rajoitettu 25 asiakkaaseen, sali desinfioidaan näytösten välillä ja käsien desinfiointipisteitä on lisätty.

Finnkinossa myytävien istuinpaikkojen määrää on rajoitettu, siivousta on tehostettu ja lipuntarkistus on kontaktivapaa. Finnkino kehottaa maksamaan liput jo etukäteen, sillä kassoilla ei oteta vastaan käteistä rahaa. Lisäksi myytävät herkut ja juomat ovat pakattuja.

Suomalaiset elokuvateatterit ovat saaneet olla auki kesäkuun alusta lähtien. Tähän mennessä noin 40 elokuvateatteria Suomen 177 teatterista on ollut auki. Teatterit suljettiin maaliskuun loppupuolella, kun hallitus määräsi kokoontumisrajoituksen.

– Edelläkävijäelokuvateatterit ovat olleet pian kuukauden auki. Yleisö on ottanut todella positiivisesti vastaan mahdollisuuden päästä jälleen elokuviin. Elokuvateattereiden turvaväli- ja hygieniakäytännöt ovat osoittautuneet toimiviksi, toteaa Tero Koistinen Suomen elokuvateatteriliitosta tiedotteessa.

Ensimmäiset ensi-illat saadaan teattereihin jo tällä viikolla. Perjantaina ensi-iltaan tulee animaatio Samsam sekä japanilainen 60-luvun klassikko Funeral Parade of Roses (Bara no sôretsu).