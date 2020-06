4H-yrittäjä Heta Loukiainen pitää kesäkahvilaa Kupittaan siirtolapuutarhan sydämessä

Kesällä voi kahvitella paikoissa, joihin ei muulloin pääse. Eri puolilta Turkuakin löytyy kesäkahviloita, joista osa on avoinna koko kesän, toiset vain muutamina päivinä. Kesäkahviloiden viehätys perustuukin niiden hetkellisyyteen ja omaleimaisuuteen. Joissakin houkuttelee paikan suosikkipulla tai -piirakka, toisissa sijainti tai erikoinen rakennus. Osa kesäkahviloista on niin piilossa, ettei niihin eksy edes vahingossa. Niistä kerrotaan kuiskaten vain harvoille.

Monet kesäkahvilat sijaitsevat matkan päässä, mutta aivan Turun keskustastakin löytyy muutama. Yksi niistä on viehättävä Kupittaan kesäkahvila, joka sijaitsee Kupittaan siirtolapuutarhassa. Kahvilan toiminnasta vastaa tänä kesänä 4H-yrittäjä Heta Loukiainen.

Loukiaisella oli jo aiempaa kokemusta 4H-yrittäjyydestä. Hänellä oli 13-vuotiaana matonpesuyritys, ja kerran hän oli ollut veljensä kanssa täyttämässä ilmapalloja eräässä tapahtumassa. Oman yrityksen pyörittäminen alkoi kiinnostaa taas, kun hän ei tänä keväänä onnistunut saamaan kesätöitä muualta.

– Osallistuin 4H-yrittäjyyskurssille, jossa minulle ehdotettiin kesäkahvilan pyörittämistä. Kahvila avautui 7. kesäkuuta, ja työ on ollut tosi kivaa ja leppoisaa.

Marttiina Sairanen Kesäkahvilaan pääsee kolmena päivänä viikossa.

Kesäkahvila on avoinna kolmena päivänä viikossa, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin ainakin heinäkuun loppuun asti. Tarjolla on leivonnaisia, makeita ja suolaisia piirakoita, jäätelöä sekä juomia. Loukiainen leipoo lähes kaikki tarjottavat opiskelijakaksiossaan.

– Ehdoton bravuurini on puolukkapiirakka, jota ole leiponut samalla reseptillä lapsesta asti. Kesäkahvilaan olen leiponut myös kinkku- ja tomaattipiirakkaa sekä porkkanakakkua, mikä on ollut ehdoton hitti, Loukiainen sanoo.

4H-toiminnanjohtaja Paula Harjamäki kertoo, että 4H-yrittäjyys on osa 4H:n perustoimintaa, ja tietoa yrittäjyydestä on jaettu jo kymmenen vuoden ajan kouluvierailuilla. Nuorten asenne yrittäjyyttä kohtaan on Harjamäen mukaan muuttunut myönteisemmäksi ja yrittäjyys kiinnostaa nuoria yhä enemmän.

– Kiinnostus on ollut suurta etenkin sen jälkeen, kun videobloggaaja Arttu Lindeman mainitsi siitä YouTube-kanavallaan, Harjamäki sanoo.

4H-yrittäjyyden alaikäraja on 13 vuotta. 4H-yritys on harrastustoimintaa, jossa harjoitellaan yritystoimintaa, kuten rahastamista, asiakaspalvelua ja veroilmoituksen tekemistä. 4H-yritys saa tuottaa voittoa 7000 euroon asti. 4H-yhdistys antaa nuorille yrityskoulutusta ja vapaaehtoiset yritysohjaajat auttavat tarvittaessa esimerkiksi ratkomaan ongelmia.

– Nuorilla on paljon ideoita ja ahkeruutta. Nuoret ovat perustaneet kahviloiden lisäksi muun muassa mehubaarin, siivous- ja pihapalveluita, lasten ja eläinten hoitopalveluita, bändejä sekä temppu- ja synttäriyrityksiä.

4H-yrittäjyys antaa Harjamäen mukaan nuorille kokonaisvaltaisen kokemuksen yrittäjyydestä, kun he ovat itse vastuussa toiminnasta. Kesäkahvilan pitäjät oppivat esimerkiksi olemaan niin työntekijöitä kuin työnantajia apureilleen, leipomaan, tarjoilemaan, siivoamaan, markkinoimaan, palvelemaan asiakkaita ja tekemään lopuksi tilinpäätösraportin.

– 4H-yritys on hyvä oppimiskokemus, turvallinen tapa kokeilla yrittäjyyttä ja lisäksi siitä saa opintopisteitä. Osa on innostunut yrittäjyydestä ja pitää sitä jatkossakin yhtenä mahdollisuutena työllistyä. Toiset ovat yllättyneet suuresta vastuusta eivätkä halua ryhtyä yrittäjiksi enää koskaan.

Harjamäen mukaan 4H-yrittäjyys on ihmisille kohtuullisen tuttua. Tieto yrityksistä kulkeutuu parhaiten nuorten omien verkostojen ja lähipiirin kautta.

– Tänä keväänä kysyntää oli paljon, kun ihmiset kaipasivat poikkeusaikana monenlaista apua, Harjamäki sanoo.

Kupittaan Kesäkahvila on avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin klo 12–17 Kupittaan siirtolapuutarhassa os. Kunnallissairaalantie 4, Turku. Kupittaan Kesäkahvila löytyy Facebookista www.facebook.com/kupittaankesakahvila/.