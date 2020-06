Lindfors haluaa tutkituttaa ongelmaisiksi koetut sisätilat

Turun kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Jaakko Lindfors (vas) esittää, että Turun kaupunki tekisi syksyllä henkilöstönsä ja asiakkaidensa keskuudessa kyselyn, jolla kartoitettaisiin näiden ryhmien kokemia sisäilmaongelmia.

– Ruiskatu 8:n ja Turun Aikuiskoulutuskeskuksen tiloja on tarkoitus käyttää Turun sisäilmaongelmaisten koulujen väistötiloina syksystä lähtien. On kuitenkin kuvaavaa, että myös näissä kahdessa väistötiloiksi suunnitelluissa yksikössä on hiljattain todettu sisäilmaongelmia, Lindfors muistuttaa.

Väistötiloiksi tarkoitettujen tilojen sisäilmaongelmat on tarkoitus korjata kuluvan kesän aikana.

– Esitän, että Turun kaupunki aloittaa kyselyn tulosten perusteella syksyllä systemaattiset sisäilmatutkimukset, jossa tutkitaan kaikilla tarvittavilla menetelmillä ne kaupungin käyttämät tilat, joissa on ilmennyt epäilyjä sisäilmaongelmista, Lindfors opastaa.