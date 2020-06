Turkulaista kotisairaalan ex-toimitusjohtajaa syytetään murhasta ja törkeästä kiristyksestä – lisäksi syytteet nostettu yhtiön lääkäriä ja neljää Turun virkamiestä vastaan

Kotisairaala Luotsin toimitusjohtajana toiminutta sairaanhoitajaa vastaan on nostettu syytteet maanantaina 22.6.

Sairaanhoitajaa syytetään murhasta, törkeästä kiristyksestä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä väärennyksestä, törkeästä huumausainerikoksesta sekä kahdesta törkeästä pahoinpitelystä. Lisäksi yhtiön henkilöstöjohtajana toiminutta lääkäriä vastaan on nostettu syytteet törkeästä kiristyksestä ja törkeästä väärennyksestä.

Syyttäjä on katsonut, että kyseessä on murha, koska uhri on ollut saattohoidossa ollut puolustuskyvytön potilas. Samoin epäillyt pahoinpitelyt ovat kohdistuneet tiedottomana olleisiin potilaisiin, joten syyttäjän mielestä kyseessä on ollut törkeä tekomuoto.

Epäilty törkeä kiristys on kohdistunut iäkkääseen pariskuntaan, jotka ovat olleet Luotsin asiakkaina ja joita yritys on laskuttanut kohtuuttomasti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Törkeässä kavalluksessa Luotsin toimitusjohtajana toimineen sairaanhoitajan epäillään nostaneen itselleen yhtiön varoja huomattavia summia.

Sairaanhoitajan epäillään lisäksi väärentäneen huomattavan määrän huumausainetilaus-asiakirjoja, joilla hän on saanut laittomasti apteekista suuren määrän vaarallista huumaavaa lääkeainetta.

Syytteen mukaan Luotsissa toimineen lääkärin epäillään väärentäneen lääkereseptejä siten, että hän on allekirjoittanut lukuisan määrän lääkereseptilomakkeita, joihin on myöhemmin kirjattu, muun kuin lääkärin toimesta, lääkeaineet sekä lääkkeiden saajat. Allekirjoitetut ja jälkeenpäin täytetyt lääkeresepti-asiakirjat on myöhemmin esitetty apteekkiin, josta on saatu resepteihin kirjatut lääkeaineet tai niitä on käytetty muutoin potilaiden hoidoissa Kotisairaala Luotsi Oy:n toiminnassa.

Lisäksi asiakokonaisuudessa on nostettu syytteet neljää Turun virkamiestä vastaan virkavelvollisuuksien rikkomisesta.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 29.12.2009–6.5.2015 välisenä aikana.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Haastehakemus on toimitettu Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen maanantaina.

Kahden rikoksesta epäillyn virkamiehen osalta syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta, koska asia heidän osaltaan on vanhentunut. Syyttäjä katsoo, että virkamiehet ovat rikkoneet virkavelvollisuuttaan laiminlyömällä Luotsin kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksessa sekä laissa määritellyn valvonnan.

Lue lisää: Törkeistä rikoksista epäillyn kotisairaalan värikäs historia: Puhkottuja ambulanssin renkaita ja ahdistelusyytöksiä

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Huonolla hoidolla haettiin taloudellista hyötyä, väärennetyillä allekirjoituksilla lääkkeitä muille kuin potilaille – sairaanhoitajaa epäillään useista rikoksista

Korjattu kello 16.33: otsikoon täsmennetty entinen toimitusjohtaja, eikä toimitusjohtaja.