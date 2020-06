Kaljanhakureissu päättyi jo kotipihaan – poliisi puhallutti autotallista peruuttaneen juoppokuskin

Kotiintuonti

Itse jäin puhalluskokeessa kotipihalla kiinni liioista promilleista. Sitten minut vietiin verikokeisiin, ja tuloksia odottelin putkassa noin tunnin. Sitten mentiin taas sairaalaan, josta poliisi sai verikokeen tulokset. He jättivät minut yksin TYKSin pihalle pelkät kotivaatteet yllä, ja kun pyysin että voisivatko he viedä minut kotiin, niin naispoliisi letkautti että "ei me olla mitään rikollisten kuskjaajia" ja lähtivät menemään. Entä jos olisin ollut varaton tai muuten kyvytön kävelemään (niinkuin olenkin) muutaman kilometrin. TYKSin edessä onneksi oli taksi vapaana, joka toi minut kotiin. Saako asiakkaan ("rikollisen") hylätä ja jättää oman onnensa nojaan? Jos haluan tehdä tästä valituksen, niin minne sen teen? Ottaako poliisi vastaan "rikollisten" ilmoituksia vaarallisesta kohtelusta ja hylkäämisestä?

