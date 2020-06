Maanantaina alkavat katutyöt haittaavat liikennettä Turussa Satakunnantiellä ja Aninkaistenkadulla

Kaivutyö Satakunnantiellä häiritsee liikennettä maanantaista, 22.kesäkuuta alkaen. Työ kestää 25.kesäkuuta. Työ aiheuttaa Satakunnantiellä haittaa molempiin ajosuuntiin Työ tehdään ajoradalla ilta- ja yöaikaan 20.00 - 6.00. Raision suunnasta Satakunnantieltä kääntyminen Markulantielle kielletään maanantai-illasta lähtien. Alueella on voimassa poikkeava nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Ensi viikolla kaivutyö haittaa liikennettä myös Aninkaistenkadun ja Yliopistonkadun risteyksessä. Työ alkaa maanantaina 22.kesäkuuta. Päivittäinen työaika on kello 9.00 - 15.00 ja 18.00 – 22.00. Työ kestää 26.kesäkuuta asti. Tällä ajalla yksi ajokaista on suljettu Aninkaistenkadulla Tuomiokirkolle päin ajaessa. Kääntyvien ajokaista on suljettu Yliopistonkadulta Aninkaistenkadulle, Tuomiokirkolle päin. Työstä aiheutuu haittaa myös kävelijöille. Risteysalueella kävelytie on osittain kavennettu ja suljettu. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.