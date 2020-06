Liedon Parmaharjulla leimahti maastopalo

Lounais-Suomen alueella on syttynyt lauantain aikana useita maastopaloja. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella on voimassa metsä- ja ruohikkopalovaroitukset. Maasto on tällä hetkellä rutikuivaa.

Liedon Bränikkäläntiellä leimahti maastopalo tänään iltapäivällä. Ensitiedote palosta tuli kello 14.10. Palopaikka sijaitsee lähellä Parmaharjun hyppyrimäkiä. Pelastuslaitos arvelee syttymissyyksi muutaman päivän takaisia ukkosia, jotka olisivat jättäneet maastoon palopesäkkeitä.

Kohteessa on pelastuslaitoksen mukaan käynnissä jälkisammutustyöt. Maastoa kastellaan ja muutamia palopesäkkeitä vielä sammutetaan. Iltapäivällä apuna palon taltuttamisessa oli myös rajavartiolaitoksen helikopteri, joka pudotti vettä hankalasti saavutettavalle palopaikalle.

Maastopalo oli mäen päällä ja pelastuslaitoksen mukaan maasto oli vaikeakulkuista. Lisäksi korkealla mäellä tuuli levitti paloa. Maastoa paloi pelastuslaitoksen mukaan hehtaarin verran. Paikalla oli iltapäivällä kolme sammutusyksikköä ja neljä säiliöautoa.