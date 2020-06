Sinilevää melko vähän Lounais-Suomessa

Sinilevätilanne on tällä viikolla ollut melko rauhallinen, vaikka vesistöjen lämpötilat ovat nousseet.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan sinilevää on alueen merialueilla vähäisiä määriä Paraisilla Seilin havaintopaikalla. Tosin Naantalissa Mynälahden sisäosissa sinilevää on täll viikolla ollut paikoin runsaasti. Rotareiden leväseurannassa on havaittu vähäisiä määriä sinivlevää Lilltervon havaintopaikalla.

Sisävesissä on tehty ensimmäiset vakioseurannan sinilevähavainnot Säkylän Pyhäjärvellä.

Ely-keskus muistuttaa, että männyn siitepölyä on yhä paikoitellen runsaasti. Kun siitepöly kerääntyy veden pinnalle, se voi muistuttaa leväesiintymää. Sinilevistä männyn siitepölyesiintymän erottaa kellertävän tai vaalean ruskeasta väristä. Lisäksi hajoava siitepölymassa haisee voimakkaasti.

Uimaveden uintikelpoisuus on syytä arvioida aina paikan päällä. Sinilevän tunnistaa keppitestin avulla: sinilevistä muodostuneet massat tai lautat hajoavat kepillä kosketettaessa hippusiksi, eivätkä takerru tikkuun.

Lounais-Suomessa tehdyistä vakihavaintopaikkojen ulkopuolisista levähavainnoista voi ilmoittaa Ely-keskukselle numeroon 0295 022 530.

Järvi-Meriwikiin on kirjata levähavaintoja joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta.