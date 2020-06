Turun terminaalihankkeen uudet vaihtoehdot: kallis, kalliimpi tai ei yhteisterminaalia

Kaupunki älköön tehkö "yhteistyötä" firmojen kanssa

Mihin tahansa yhteistyöprojektiin Turun kaupunki osallistuukin, karkaavat kustannukset aina käsistä, jos on toimittu erinäisten yritysten osakkaitten eli omistajien kanssa. Tietenkin valtuustoon ja hallitukseen on valikoitunut mitä moninaisimpien yritysten osakkenomistajia tai muuten yrityksiin yhteydessä olevia henkilöitä. Ennen ensimmäistäkään hanketta tulisikin varmistaa se, että kaupunki voi vain saada projektista rahallista hyötyä hävittämättä ainuttakaan veroäyriä.

Jos matkustaja- ja rahtiterminaalien yhdistämisellä voidaan saavuttaa synergiaetuja, on Turun kaupungin maanomistajana siis vaadittava esim. 80 miljardia euroa siitä, että hanke toteutuu. Jollei hanketta kaupungin tahdon mukaisesti saada toteutetuksi, saakoot yrittäjät siirtyä vaikka Naantaliin, Raumalle tai vaikkapa Ahvenanmaalle, jos siellä veronmaksajia riittää kaikkiin hullutuksiin, joista viimeisin on ratapihan "taideteos".

