Turun yhteisterasseilla nautitaan kesäilloista keskiyöhön asti – Tuomiokirkkotorin piazzan rakennustyöt käyntiin ensi viikolla

Timo Jakonen

Turun kaupunki on antanut ohjeistuksen, että terassien tulee olla ulkoasultaan siistejä ja maisemaan istuvia. Operaattorin mukaan siitä on myös pidetty kiinni. Tuomiokirkkotorin terassista tulee yhtenäinen kokonaisuus, johon on hankittu esimerkiksi upouudet kalusteet.