Turkulaisilla on edelleen parannettavaa biojätteen ja muovin lajittelussa – ruokahävikkiä 23 kiloa vuodessa henkilöä kohden

Kierrätysastioiden lisääntyminen pihoilla ei näy merkittävästi polttokelpoisen jätteen koostumuksessa, mutta on vähentänyt sen kokonaismäärää, kertoo Lounais-Suomen Jätehuolto. Biojätettä on kotien roskapussin sisällöstä painon perusteella reilu kolmannes, johon sisältyy myös ruokahävikkiä.

Lounais-Suomen Jätehuolto tutki polttokelpoisen jätteen koostumusta lajittelututkimuksena Topinojan jätekeskuksessa kesäkuussa 2019. Samassa yhteydessä toteutettiin alueellinen osuus Luonnonvarakeskuksen Helsingin ja Turun seutujen elintarvikejätteen koostumustutkimuksesta.

Vaikka biojätteen ja muovipakkausten kerääminen ja lajittelu on lisääntynyt viime vuosina, ne silti muodostavat edelleen suurimmat osuudet kotien sekalaisen roskapussin sisällöstä. Tutkimus osoittaa, että lajittelun tehostamiselle on edelleen tarvetta, sillä polttokelpoisen jätteen joukossa näytti olevan paljon sellaisia jätteitä, jotka olisivat soveltuneet hyötyjätteiden erilliskeräyksiin.

Luonnonvarakeskuksen elintarvikejätteen koostumusta selvittäneen Ruokahävikkiseuranta ja -tiekartta -hankkeen mukaan Turun seudulla ruokahävikkiä eli syötäväksi tarkoitettuja elintarvikkeita päätyi polttokelpoiseen jätteeseen ja erilliskerättyyn biojätteeseen yhteensä 23 kiloa alueen asukasta kohden vuodessa.

Kaksi vuotta sitten käynnistynyt muovipakkausten erilliskeräys on vaikuttanut siihen, että muovisten pakkausten suhteellinen osuus polttokelpoisesta jätteestä on pienentynyt hieman vuonna 2016 toteutettuun koostumustutkimukseen verrattuna. Samaan aikaan muun muovin osuus on noussut 2,8 prosentista 4,4 prosenttiin. Kotitalouksien jätteissä paperin määrä vähenee ja kartonkipakkausten määrä kasvaa kulutuksen painopisteiden muuttuessa esimerkiksi sähköiseen tiedonsiirtoon ja lisääntyvään verkkokauppaan.

LSJH:n tutkimuksen mukaan jätteestä ainoastaan vajaa 6 prosenttia oli palamattomia materiaaleja, joka on noin kolme prosenttiyksikköä valtakunnallista keskiarvoa vähemmän. Polttokelpoisen jätteen joukosta löytyi pieni määrä, noin 0,4 prosenttia, sekä vaarallisia jätteitä että sähkö- ja elektroniikkalaitteita.