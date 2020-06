Metsäpalovaroitus todennäköisesti voimassa juhannuksena Varsinais-Suomessa – juhannuskokot jääkööt sytyttämättä

Maakunnan pelastuslaitos muistuttaa, että juhannuskokkoa ei saa sytyttää, mikäli metsäpalovaroitus on voimassa. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että varoitus on voimassa Varsinais-Suomessa juhannuksena.

Juhannuskokon polttamista koskevat samat säännöt kuin mitä tahansa avotulen tekoa. Nuotiota, kokkoa tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos maasto on erityisen kuiva tai sää on tuulinen. Tällöin on metsäpalon vaara.

Kokon polttaja on vastuussa kokosta, joten pelastuslaitos ja hätäkeskus eivät ota vastaan ilmoituksia eivätkä erikseen myönnä lupaa avotulen sytyttämiseen.

Pelastuslaitos ohjeistaa, että kokko pitää polttaa palamattomassa paikassa, kuten hiekalla, kalliolla tai veteen rakennetulla lautalla. Kokon polttajan on huolehdittava siitä, ettei lähellä ole metsää, rakennuksia tai syttyvää maastoa. Lisäksi pelastuslaitos muistuttaa, ettei kokko ole roskanuotio.

Kokon lähellä on pidettävä runsaasti vettä, ja palojätteet sammuttaa aina vedella, sillä tuhka saattaa pysyä kuumana vuorokausia. Ympäristön on otettava huomioon, sillä ravinnepitoinen tuhka rehevöittää vesistöjä ja iso avotuli voi häiritä vesilintujen pesintää.

Kokkoa pitää vartioida koko ajan sen sytyttämisestä sammuttamiseen asti.

Taajama-alueella avotulen teko on yleensä kielletty kokonaan, ja haja-asutusalueella juhannuskokkoa voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla silloin, kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa, paikka on soveltuva kokon polttoon ja kun kokon poltto ei häiritse naapureita.

Pelastusviranomainella on oikeus kieltää avotulen teko tai muu tulipalon vaaraa aiheuttava toiminta määräajaksi pelastustoimen alueella.