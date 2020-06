Muistisairas mies katosi yöllä Paraisilla

Paraisilla etsitään yöllä kadonnutta muistisairasta miestä, twiittaa Lounais-Suomen poliisi. Etsintään osallistuu vapaaehtoisten pelastuspalvelu Vapepa. Aamulla etsintöihin osallistui myös Rajavartioston helikopteri. Kadonnut henkilö on 185cm pitkä, hänellä on harmaat hiukset, hän on normaalivartaloinen ja hän on 87-vuotias. Yllään hänellä on valkoinen takki tai paita. Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

Kuva Paraisilla etsittävästä Leif Heinosta. pic.twitter.com/eUeWE0KrI9 — L-S poliisi (@L_S_poliisi) June 17, 2020