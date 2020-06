Uusi Kuparivuoren skeittiparkki on lajin harrastajien suunnittelema – puisto on viimeistelyä vaille valmis

Naantalin Kuparivuoren skeittiparkin laajennustyö on viimeistelyä vaille valmis. Skeittiparkkiin odotetaan vielä uusia kaiteita väliaikaisten tilalle, mutta laajennusosa on kuitenkin jo valmis ja kokonaisuudessaan kaikkien käytettävissä.

Skeittiparkin kunnostus aloitettiin huhtikuun viimeisellä viikolla ja se on työn aikana monipuolistettu ja laajennettu. Ramppien laajennusten myötä skeittiparkkiin tehtiin enemmän kaarteita ja mäkiä. Skeittiparkki on pinta-alaltaan yhteensä noin 1 000 neliömetriä.

Naantalin kaupungin liikunta-alueiden työnjohtaja Max Holmberg kertoo kaupungin tiedotteessa, että vanhat vaneriset rampit poistettiin ja ne korvattiin uusilla betonisilla rampeilla.

– Vanerilevyt vaativat huoltoa kahden vuoden välein, etteivät ne lähde repsottamaan. Uudet rampit mahdollistavat scootilla ja skeittilaudalla esteettömän menon. Skeittiparkki on nyt myös huoltovapaampi, Holmberg kertoo.

Skeittiparkin pääsuunnitelman on tehnyt Aleksi Fräki. Mukana suunnittelussa on ollut myös naantalilainen monivuotinen harrastaja Juho Nummelin.

– Skeittiparkki on ehkä jopa Varsinais-Suomen paras. Vaikka budjetit eivät ole olleet isoja, projektissa on haettu parasta, mitä rahalla voi saada. Skeittiparkki on huolella suunniteltu ja hyvin tehty – paikalla on ollut oikeat tekijät, joita ei ole kuin kourallinen Suomessa. Naantalin kaupungin puolesta työtä on voitu tehdä joustavasti, ja täällä on hyvin ymmärretty, mikä projektissa on ollut tärkeää, skeittipaikkasuunnittelija Fräki kuvailee työtä tiedotteessa.