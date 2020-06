Veren käyttö palautunut normaalitasolle – verenluovuttajia tarvitaan jälleen

Koronapandemia vähensi sairaaloiden verenkäyttöä, kun kiireettömiä leikkauksia kevättalvella peruttiin. Nyt sairaalat ovat jälleen käynnistäneet peruttuja toimintojaan, ja se näkyy verivalmisteiden kasvavana tarpeena. Verenluovuttajia tarvitaan taas normaalimäärä eli koko maassa noin 800 joka arkipäivä.

Punaisen Ristin veripalvelu muistuttaa, että verenluovutus on turvallista myös koronapandemian aikaan. Veripalvelulla on käytössä pandemian aikaiset varotoimet, joiden avulla pystytään muun muassa rajoittamaan luovutustiloissa olevien ihmisten määrää. Tulijoilta varmistetaan heti saapuessa, ettei heillä ole flunssaoireita. Myös oireinen allerginen nuha estää verenluovutuksen pandemia-aikana. Lisäksi jokainen luovuttaja ohjataan käsienpesuun tai käsien desinfiointiin luovutustilaan saapuessaan. Tilassa oleviin muihin luovuttajiin ohjeistetaan pitämään vähintään metrin turvaväli.

Tilojen puhdistusta on tehostettu ja henkilökuntaa on ohjeistettu pysymään kotona jos heillä on pienimpiäkään flunssaoireita.

Kaikille ulkomailta Suomeen palanneille asetetaan vähintään 14 vuorokauden mittainen varoaika.

Turun veripalvelutoimisto palvelee kesällä ensisijaisesti ajanvarauksella. Viikossa tavoitteena on saada 330 verenluovutusta. Turun veripalvelutoimisto löytyy osoitteesta Yliopistonkatu 29 B, 3. kerroksesta.