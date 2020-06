Turusta voi risteillä heinäkuussa Tallinnaan

Tallink Siljan Baltic Queen -alus tekee heinäkuussa kolme risteilyä Turusta Tallinnaan. Päivä Tallinnassa-risteilyn lähdöt Turusta ovat kolmena peräkkäisenä tiistaina 7. heinäkuuta alkaen.

– Turkulaiset ja länsisuomalaiset laajemminkin ovat usein toivoneet suoraa reittiä Turusta Tallinnaan. Tiistaisin on mahdollista tehdä niin sanottu Päivä Tallinnassa -risteily ja torstaisinkin pääsee viikonlopuksi Tallinnaan. Turusta on aiemmin päässyt suoraan Tallinnaan muutaman kerran jouluristeilyn muodossa. Nyt turkulaiset pääsevät nauttimaan kesäisestä Tallinnasta helposti ja sujuvasti risteillen, iloitsee Tallink Siljan Turun aluejohtaja Nina Honkaranta tiedotteessa.

Baltic Queen on rakennettu Suomessa ja se on aloittanut liikennöinnin Tallinna-Tukholma-reitillä vuonna 2009. Laiva on aikoinaan liikennöinyt Helsinki-Tallinna-reitillä.