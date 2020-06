Suosittu sienijakkara ja muita vankilatuotteita Kakolanmäeltä

Ei kannata tehdä jekkua, jos ei kestä kakkua. Julisteeksi painettu ja kehystetty tuntemattoman vangin kirjoittama teksti on poimittu entisen Kakolan vankilan seinältä. Samankaltaisia tekstejä on löytynyt muitakin.

Kakolan myymälän yrittäjä Karoliina Jokinen on kerännyt tekstejä yhdessä Kakolan oppaan Anu Salmisen kanssa. Jokinen on suunnitellut teksteistä mustavalkoisia kortteja ja julisteita, jotka kiinnostavat niin paikallista väkeä kuin turistejakin.

Kakolanmäellä väliaikaisessa pop up -kontissa toimiva Kakolan myymälä on täynnä tuotteita, jotka kaikki liittyvät jollain lailla Kakolaan tai vankilamaailmaan. Osa on vankien ja osa lähituottajien valmistamia.

Suosituimpia vankien valmistamia tuotteita ovat sienijakkarat, puutarhakalusteet ja tekstiilituotteista vohvelikankaasta valmistetut Kakola-pyyhkeet. Turun Saramäen vankilasta myyntiin tulee erilaisia puu- ja tekstiilituotteita sekä isompia kalusteita, joita kaikkia ei ole esillä myymälässä.

Kakolan myymälä tekee tiivistä yhteistyötä Turun vankilan kanssa. Se on mahdollistanut esimerkiksi uudenlaisten tuotteisen suunnittelun ja toteutuksen sekä vanhojen tuotteiden värimaailman uudistamisen. Vankilatuotteiden saatavuus vaihtelee, sillä niitä valmistetaan vain pieniä eriä kerrallaan.

– Vankituotteiden saatavuus on kausiluoteista ja sanonta "kiireen tuolta puolen" pitää tässä kohtaa paikkansa, Jokinen kertoo.

Jane Iltanen Mustavalkoiset sienijakkarat ovat yksi Kakolan myymälän suosituimmista vankilatuotteista.

Vankilatuotteiden lisäksi myymälässä on paljon lähialueen tuottajien tuotteita, kuten Tuorlan oppilaitoksessa valmistettua pihkasalvaa ja Kakola-saippuaa, Turun Makeismestareiden makeisia, Kakolassa asuvan suunnittelijan Kolea-vaatemerkin vaatteita, asusteita ja maskeja, Kui Designin Turku-tuotteita, paimiolaisen Aleksi Viirilän valmistamia magneetteja ja paikallisen puusepän Kakolan kaadetuista puista valmistettuja ruokapöytiä.

"Entinen vankila-alue elää nyt uutta aikaa, mutta sen historiaa ei saa unohtaa."

– Ideoin ja suunnittelen itse tuotteita, jonka jälkeen lähden etsimään valmistajaa. Aluksi suunnittelin kaikki etiketitkin itse mutta nykyään käytän ammattilaisen palvelua. Meihin otetaan paljon yhteyttä erilaisten tuotteiden tiimoilta, mikä on kiva juttu.

Kakolan pahamainen vankila tunnetaan Jokisen mukaan edelleen niin hyvin, että tuotteet kiinnostavat muitakin kuin lähialueen ihmisiä. Myymälällä on oma verkkokauppa, jonka kautta tuotteita ostetaan ympäri Suomen.

– Entinen vankila-alue elää nyt uutta aikaa, mutta sen historiaa ei saa unohtaa. Kakolan vankila on maankuulu, mutta nuoremmat sukupolvet eivät ehkä enää tunne sitä, Jokinen sanoo.

Karoliina Jokinen on päätynyt Kakolan myymälän yrittäjäksi sattumien kautta. Hänellä on miehensä Kristian Lehtisen kanssa valokuvausyritys Valoomo, jonka kesäprojekti toi pariskunnan Kakolanmäelle vuonna 2017.

– Mäellä ollut pieni myymälä suljettiin ja me ehdotimme myymälän jatkamista. Samaan aikaan vankilatuotteita myynyt Onnimanni lopetti toimintansa, ja tuotteille kaivattiin uutta myyntipaikkaa, Jokinen kertoo.

Kakolan myymälä toimi aluksi puolitoista vuotta ravintola Kakolanruusun naapurissa vankilan entisessä päärakennuksessa eli Graniittilinnassa. Nyt myymälä toimii väliaikaisissa tiloissa siihen saakka, kunnes varsinaiset myymälätilat valmistuvat Itäsiipeen.

– Toivottavasti loppuvuodesta pääsemme muuttamaan uusiin, isompiin tiloihin. Itäsiipeen tulee 100-neliöinen myymälä, jossa on tilaa uusillekin tuotteille. Myyntiin on tulossa esimerkiksi puukkoja, jotka on tehty Kakolasta löytyneiden vankien tekemien puukkojen mallien pohjalta, Jokinen kertoo.

Kakolan myymälä Graniittilinnankatu 2, Turku. Avoinna ti–la klo 12–17. Myymälä toimii myös verkkokauppana https://www.kakolanmyymala.com.