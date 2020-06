Ulkoilija löysi ojasta neljä muovipussiin laitettua kissanpentua – kaksi pennuista oli jo kuollut

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescuen mukaan ulkoilija löysi lauantaina Lounais-Suomessa sijaitsevalta pieneltä paikkakunnalta neljä muovipussiin laitettua kissanpentua. Kissat ovat arviolta parin viikon ikäisiä.

Löydettäessä kaksi pennuista oli kuollut, mutta kaksi oli yhä elossa. Pennut ulkoillessaan löytänyt nainen sai apua Rekku Rescuesta. Eläinsuojeluyhdistyksen sijaiskotiin oli perjantaina tuotu löytökissaemo noin kolmen viikon ikäisten pentujensa kanssa. Ojasta löytyneet kissanpennut päätettiinkin siirtää samaan sijaiskotiin. Ajatuksena oli, että emo alkaisi imettää ja hoitaa löydettyjä pentuja omiensa lisäksi. Mikäli idea ei onnistuisi, niin sijaiskodissa olisi joka tapauksessa kokenut kotihoitaja, joka pystyisi huolehtimaan pennuista.

Ennen sijaiskotiin saapumista pennut vietiin eläinlääkäriin, ja ne nesteytettiin. Parhaillaan pennut ovat yhdistyksen sijaiskodissa, ja varaemo on alkanut hoitaa myös niitä. Rekku Rescuen mukaan pennut voivat olosuhteisiin nähden hyvin, mutta niiden selviäminen on edelleen hyvin epävarmaa, koska ei tiedetä, kuinka kauan ne ovat olleet ilman nestettä ja ravintoa, ja mitä vaurioita se on mahdollisesti aiheuttanut niiden elimistölle.

Rekku Rescue Kissa on noin pari viikkoa vanha.

Suomessa hylätään joka vuosi arviolta jopa 20 000 kissaa. Nyt löytyneiden kissojen tapauksesta tehdään rikosilmoitus.