Topinojan palavasta jätekasasta raivattu puolet – Palomestari: "Savu leviää vielä joitakin tunteja"

Topinojan kaatopaikalla Pitkäsaarenkadulla palaa jätekasa. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta tulipalosta sunnuntaiaamulla kello puoli kahdeksan aikoihin. Päivystävä palomestari Timo Saari kertoo, että sammutustyöt jatkuvat edelleen ja jätekasasta on nyt arviolta yli puolet raivattu. Raivaus aloitettiin noin yhdeltätoista päivällä. Tavoitteena on saada raivattua loput kasasta sunnuntai-illan aikana. Jälkisammutus saattaa kestää vielä jopa pari vuorokautta. Tehtävää on hoitamassa noin 40 työntekijää.

Palava jätekasa on tilavuudeltaan arviolta 4000 kuutiota. Kasa on palomestarin mukaan kymmeniä metrejä leveä ja noin 150 metriä pitkä.

– Se havaittiin sen verran ajoissa, että voimakkaimman palon vaiheessa pelastuslaitos oli sitten jo tietoinen ja saimme palon kunnolla rajattua, ettei se levinnyt muihin kasoihin, kommentoi Saari.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Palosta ei siis ole ollut muita vahinkoja. Sammutusvettä kerätään altaaseen.

Palon syttymissyytä ei tiedetä.

Palosta annettiin aamulla myös vaaratiedote. Palosta aiheutuu runsasta savua Turun Halisten ja keskustan suuntaan, ja ihmisiä kehotetaan sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto. Päivystävä palomestari Saari kertoo, että savu leviää vielä joitakin tunteja Turun Orikedon suuntaan ja viereiselle tielle.

– Se varmasti ihmisiä häiritsee, mutta me emme voi tehdä sille mitään vielä, Saari toteaa.

VAARATIEDOTE

Turussa Topinojan kaatopaikalla palaa jätekasa josta

aiheutuu runsasta savunmuodostusta Turun Halisten ja keskustan

suuntaan. Kehoitetaan sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto. #vaaratiedote#hätäkeskuslaitos — Hätäkeskuslaitos (@112_Finland) June 14, 2020

Jori Liimatainen Yksikköjä hälytettiin paikalle runsaasti.

Lukijan kuva Palosta nouseva savupatsas näkyy kauas.