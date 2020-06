Satavassa suuri maastopalo – hehtaari metsää palanut

Turussa Suolatiellä on syttynyt suuri maastopalo keskiviikkona. Pelastuslaitos on saanut palon hallintaan ja kohteessa jälkisammutetaan. Palotarkastaja Ville Lindroos kertoo, että alue on hyvin vaikeakulkuista maastoa, mikä hankaloittaa sammutustöitä. Vaikeakulkuisen maaston takia sammutustöissä on ollut myös mukana kopteri. Maastopalossa on palanut noin hehtaari metsää. Jälkisammutuksessa menee Lindroosin mukaan vielä useita tunteja. Palossa ei ole käynyt omaisuus- tai henkilövahinkoja. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta kello 15.50.