Varsinais-Suomen ELY-keskus on kilpailuttanut Paraisten, Nauvon pohjoisen, Korppoon ja Porvoon-Sipoon yhteysalusreittien monivuotiset palvelusopimukset helmi-toukokuun aikana.

Runsaan lausuntopalautteen vuoksi ELY-keskus päätti ottaa Nauvon pohjoisen ja Korppoon reittien yhdistämiseen liittyvien suunnitelmien osalta aikalisän. Reittialueiden liikenne on kilpailutettu erillisinä sopimuksina ja pääosin nykyisin voimassa olevien sopimusten vaatimuksilla. Sopimuskausi on aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen 1.1.2021–30.4.2023. Lausunnonantajille toimitetaan yhteinen vastaus, josta käy ilmi muun muassa se, mitä muutoksia lausuntojen johdosta on tehty.

Paraisten, Nauvon pohjoisen ja Korppoon yhteysalusreittejä koskevat sopimukset on allekirjoitettu.

Paraisten yhteysalusreitillä palveluntuottajana sopimuskaudella 1.5.2021–30.4.2026 jatkaa Suomen Saaristovarustamo Oy (Finferries). Voittanut tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.Kilpailutuksessa saatiin kaksi hyväksyttyä tarjousta. Finferries toimii tällä hetkellä palveluntuottajana maantielauttaliikenteessä sekä Velkuan, Nauvo Pohjoisen ja Kotka-Pyhtään yhteysalusreiteillä.

Nauvon pohjoisen yhteysalusreitin palveluntuottajana toimii Kuljetus-Savolainen Oy. Sopimuskausi on 1.1.2021–30.4.2023. Kilpailutuksessa saatiin kaksi hyväksyttyä tarjousta. Voittanut tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Kuljetus-Savolainen Oy toimii tällä hetkellä palveluntuottajana Hiittisten, Rymättylän ja Utön yhteysalusreiteillä

Korppoon yhteysalusreitillä palveluntuottajana jatkaa Archipelago Lines Oy sopimuskaudella 1.1.2021–30.4.2023. Kilpailutuksessa saatiin kaksi hyväksyttyä tarjousta. Voittanut tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Annetuilla lausunnoilla oli vaikutusta palvelukuvausten lopulliseen sisältöön.Kilpailutukset toteutettiin palvelukuvausten pohjalta, joiden sisältöön kunnat, käyttäjät ja muut intressitahot ovat saaneet vaikuttaa useissa eri valmistelun vaiheissa. ELY-keskukselle osoitettiin yhteensä 106 lausuntoa.

Yhteysalus- ja maantielauttaliikenne on toiminut normaalisti koronasta huolimatta