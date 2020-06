Friitalan siltatyön vuoksi siirretyt vuollejokisimpukat kotiutuneet Nakkilaan

Vuosien 2017-2018 aikana Varsinais-Suomen ELY-keskus uusi Kokemäenjoen ylittävän huonokuntoisen Friitalan sillan Ulvilassa. Siltatöiden kaivuutoimien alta siirrettiin turvaan EU:n luontodirektiivin perusteella suojeltuja vuollejokisimpukoita. Tiedossa oli jo etukäteen, että vanhan sillan purkutöissä ja kahden uuden välituen rakentamisessa häiritään joenuomassa asustavia suojeltuja vuollejokisimpukoita. Simpukoita kerättiin yli 18 000 kpl, joista puolet oli rauhoitettua suursimpukkalajia. Keräys tehtiin 4000 m2 alueelta. Vuollejokisimpukan suojelustatus pohjautuu samaan lainsäädäntöön kuin esimerkiksi liito-oravan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus kertoo tiedotteessa, että uusi simpukoille soveltuva sijoituspaikka löydettiin ylävirran puolelta Nakkilasta. Vuollejokisimpukka on verrattain yleinen Lounais-Suomen vesistöissä. Simpukoiden siirtoa varten tarvittiin poikkeuslupa ja siinä edellytettiin seuraamaan simpukoiden selviämistä kahden vuoden ajan. Siirretyistä simpukoista neljännes merkattiin maalilla niiden tunnistamiseksi seurantavaiheessa ja erottamiseksi alkuperäisistä alueella sijainneista simpukoista. Seurantatutkimukset suoritettiin kesällä 2018 ja 2019. Tutkimuksissa sukeltaja tutki joen pohjan käsivaraisesti tunnustelemalla ja etsimällä simpukoita hiekasta.

Vuollejokisimpukka osoittautui siirtoa hyvin kestäväksi nilviäiseksi. Vuollejokisimpukoita siirrettiin 9980 yksilöä, joista 28 % merkattiin merkkausvärillä. Ensimmäisenä seurantavuonna löydettiin merkattuja yksilöitä 387 (985) ja toisena vuonna 442 (905). Pisimmälle ehtinyt simpukka oli siirtynyt 50 metrin matkan. ELY-keskuksen mukaan laskennallisesti katsoen vuollejokisimpukat olivat selviytyneet siirrosta hyvin. Niiden kuolleisuusprosentti oli noin 16%. Seurantatutkimusten mukaan ne kestävät hyvin siirtoistutuksessa tapahtuvaa käsittelyä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa tiedotteessa, että siirtoistutus on seurannan perusteella toimiva menetelmä vesistöhankkeissa. Friitalan siltahanke on toistaiseksi Lounais-Suomessa merkittävin hanke, jossa on siirretty näin paljon simpukoita ja tehty näin pitkä seurantajakso siirtotyön jälkeen.