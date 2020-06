Ahvenanmaalainen kauppaneuvos Anders Wiklöf haluaa paikata edellisellä hallituskaudella tehtyjä yliopistojen valtionrahoituksen leikkauksia henkilökohtaisella lahjoituksella. Turun yliopisto on tutkinut kuudensadan ahvenanmaalaisen terveyttä jo vuosikymmenen ajan, mutta vähennykset valtionrahoituksessa ovat vaarantaneet tutkimuksen jatkumisen.

Ahvenanmaalaisten lasten ja perheiden terveyttä on kartoitettu osana Turun yliopiston laajaa FinnBrain -hanketta vuodesta 2010 lähtien. Hankkeen tavoitteena on selvittää ympäristön ja perimän vaikutusta lapsen kehitykseen ja terveyteen.

Ahvenanmaalta saatuja tuloksia vertaillaan vastaaviin tutkimuksiin Manner-Suomessa. Wiklöfin tavoite on, että tutkimus jatkuisi nyt Ahvenanmaalla useiden vuosikymmenten ajan.

– Tämä on monivuotinen sitoumus. Lahjoitus on henkilökohtainen. Tärkeintä on, että tutkimus säilyy Ahvenanmaalla ja ahvenanmaalaiset eivät kärsi Sipilän hallituksen päätöksistä. Kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä instituutioillemme, sekä suuret että pienet. Kaikki osallistuvat kykynsä mukaan, ja haluan kantaa korteni kekoon. Tämä lahjoitus on minulle henkilökohtaisesti tärkeä, Wiklöf kertoo.

FinnBrain-hanke koostuu muodostuu useista osatutkimuksista, joissa tutkitaan muun muassa aivojen rakennetta ja toimintaa, neuropsykologisia toimintoja, vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta, molekyyligenetiikkaa, suolistomikrobistoa, stressinsäätelyä ja yleisiä lastentauteja. FinnBrainin johtaja, professori Hasse Karlsson on tyytyväinen tuoreeseen lahjoitukseen.

– Useita vuosikymmeniä kestävä seurantatutkimus on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii mittavat ja jatkuvat resurssit. Nyt saatu lahjoitus on merkittävä tuki työllemme ja olemme siitä hyvin kiitollisia, FinnBrainin johtaja, professori Hasse Karlsson tähdentää.