Vihreiltä ensimmäiset ehdokkaat Turun vaaleihin – vain neljä nykyvaltuutettua listalla

Turun nykyinen kakkospuolue vihreät nimesi tiistaina runsaan kolmanneksen ehdokkaistaan kevään 2021 kuntavaaleihin. Kunnallisjärjestön hallituksen hyväksymällä listalla on 37 nimeä.

Tavoitteena on täysi sadan ehdokkaan lista. Seuraavan kerran sitä täydennetään syyskuun alussa.

Toinen tavoite on nousta Turun ykköspuolueeksi. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo julisti tavoitteen puolueen tiistaina lähettämässä tiedotteessa. Vihreillä on nykyvaltuustossa 14 paikkaa. Suurimmalla puolueella kokoomuksella paikkoja on 16.

Ilvessalo on mukana tiistaina päätetyssä listassa. Muista nykyvaltuutetuista joukossa ovat vain Riina Lumme, Laura Rantanen ja Matti Vähä-Heikkilä. Muut panttaavat vielä päätöstään.

Joku kuntaehdokkaista nimetään myös Turun pormestariehdokkaaksi. Ehdokas valitaan 13. lokakuuta. Ehdokaspaikkaa havittelevien on määrä olla tiedossa 11. syyskuuta.