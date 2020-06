Turkulainen sydämen terveyttä tarkistava lääkinnällinen sovellus maksutta suomalaisten käyttöön kesän ajaksi

Turkulainen yritys Precordior tarjoaa kesä-heinäkuun ajaksi maksutta jokaiselle suomalaiselle lääkinnällisen laitteen, jolla voi tarkistaa sydämensä terveyden. Kyse on CardioSignal-nimisestä mobiilisovelluksesta, joka osaa tunnistaa eteisvärinän, joka on yleisimpiä rytmihäiriöitä. Eteisvärinään sairastuu jopa neljäsosa ihmisistä elämänsä aikana, ja se on merkittävin yksittäinen aivoinfarktin aiheuttaja.

Turun yliopistossa kehitettiin vuodesta 2012 alkaen uusi tapa mitata sydämen toimintaa rintakehän mikroliikkeitä mittaamalla. Teknologian tuo kuluttajille yliopiston spinoff-yritys Precordior Oy.

Mobiilisovellus on EU:ssa luokiteltu viralliseksi lääkinnälliseksi laitteeksi.

– Monet markkinoilla olevat laitteet ovat kalliita. Haluamme tehdä hyvää ja lisätä tietoisuutta eteisvärinästä ja sen kautta myös aivoinfarktista. Tulevaisuuden trendinä tuntuu olevan myös se, että kotona tehtävät mittaukset ovat lisääntyneet. Sen on myös korona-aika näyttänyt, toteaa Precordiorin operatiivinen johtaja Tuomas Valtonen.

Sovellus on maksuton kesäkampanjassa. Normaalisti sovellusta myydään maksullisena App Storessa ja Google Play -kaupassa. Tuotteen normaalihinta on 7,99€/kk, 14,99€/3kk tai 49,99€/12kk. Tulevaisuuden kampanjoista Valtonen ei vielä pysty sanomaan, mutta hintataso pidetään huomattavasti alhaisempana kuin esimerkiksi kannettavat laiteratkaisut.

CardioSignal-sovellus tunnistaa eteisvärinän 96% tarkkuudella käyttäjän omalla älypuhelimella ilman lisälaitteita.

– Älypuhelimet ovat kehittyneet valtavasti, ja lähes jokaisessa on jo mittaukseen tarvittavat liikesensorit. Kiihtyvyysanturilla ja gyroskoopilla saadaan tarkka tulos, Valtonen kertoo.

Ihmisen rintakehän liikkeestä voidaan havaita, mitä sydän tekee.

– Puhelin asetetaan rinnan päälle, jotta saadaan paras signaali. Minuutissa sovellus ilmoittaa, onko mittauksessa havaittu eteisvärinää, sanoo Valtonen.

Tulevaisuudessa turkulainen Precordior jatkaa lääkinnällisten mittauslaitteiden parissa. Euroopan komissio myönsi yritykselle 2 miljoonaa euroa tukea muita vakavia sydänsairauksia tunnistavan älypuhelinsovelluksen kehitykseen.

Tuen myötä Precordior tuo markkinoille tunnistustoiminnallisuudet sydämen vajaatoiminnalle sekä sepelvaltimotaudille, jossa tunnistus tehdään myös rinnan päältä mittaamalla. Käynnissä on nyt kliinisiä tutkimuksia ja tarkoituksena olisi, että vuoden 2021 aikana valmis tuote olisi markkinoilla.

– Tällä hetkellä sepelvaltimotaudille ja sydämen vajaatoiminnalle ja ei löydy markkinoilta halpoja kuluttajaratkaisuja, Valtonen toteaa.