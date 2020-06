Turkulaisyrityksen teknologiaa avaruuteen tutkimaan ilmakehää

Turkulainen ASRO toimittaa ohjauselektroniikkaa Euroopan avaruusjärjestön ALTIUS-satelliittiin. ASRO on perustettu Turun yliopiston avaruustutkimuslaboratorion osaamisen pohjalle. Sopimuksen arvo ASRO:lle on noin 3,7 miljoonaa euroa. Yritys toimittaa teknisen mallin vuonna 2021 ja lopullisen laitteen vuonna 2022. Yhteensä projekti kestää 3,5 vuotta. Sopimus on ASRO:lle yrityksen 20-vuotisen historian suurin yksittäinen tilaus.

– Tilaus yli kolminkertaistaa nykyisen vuosittaisen liikevaihtomme. Se vahvistaa osaamistamme optisten laitteiden suunnittelussa ja hyödyttää sitä kautta myös teollisuusasiakkaitamme, kertoo ASRO:n toimitusjohtaja Jussi Lehti tiedotteessa.

Tilauksen myötä ASRO on kasvattamassa syksyllä henkilöstömääräänsä ja palkkalistoille etsitään myös yhtä uutta elektroniikkasuunnittelijaa. ASRO toimittaa ALTIUS-satelliitin mittalaitteen toimintaa säätelevän FPI-suodattimen ja siihen liittyvän sähköisen ohjauselektroniikan. FPI-suodatin on optinen laite, jolla valitaan ultraviolettisäteilystä halutut aallonpituudet.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Asiakkaana on belgialainen avaruus- ja sotilasteknologiaan erikoistunut OIP-yritys, joka vastaa ALTIUS-satelliitin tutkimuslaitteiston kehittämisestä. Satelliitti tutkii ilmakehän otsonikerrosta sekä muita ilmakehän kaasuja, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen. ALTIUS-satelliitin kautta saatava informaatio pyrkii kasvattamaan ymmärrystämme otsonikerroksen paksuudesta ja ilmastonmuutoksen tilanteesta.

Turkulaisen ASRO:n tavoitteena on päästä mukaan myös avaruussään mittalaitteiden toimituksiin.

– Olemme vahvasti mukana kehityksessä. Tällä hetkellä meillä on valmistumassa Saksan ilmailu- ja avaruuskeskus DLR:lle säteilymittarit, jotka lentävät NASA:n Artemis-ohjelmassa Orion-kapselin mukana Kuun ympäri ensi vuonna. Suunnittelemamme astronauttien säteilymittarin lukuyksikkö on jo lentänyt kansainvälisellä avaruusasemalla, kertoo Lehti.