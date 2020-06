Valaistustyöt haittaavat kulkua Turussa Pansiontiellä ja Piispankadulla

Pansiontien ulkovalaistusurakka jatkuu tällä viikolla välillä Nosturinkatu – Pahaniemensilta. Työt alkoivat maanantaina aamulla kello 6.00. Urakka on arvioitu päättyväksi 12.6. Töitä tehdään päivisin kohteessa kello 18.00 asti. Ulkovalaistustyö aiheuttaa haittaa Pansion ja keskustan ajosuunnissa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

TS Grafiikka Piispankadulla suljetaan kävelytie ja kavennetaan ajokaistaa, välillä Tuomiokirkonkatu – Porthaninkatu.

Myös Piispankadulla on tänään maanantaina alkanut valaistustyö, joka on käynnissä loppuviikon ajan. Urakka sulkee kävelytien ja kaventaa ajokaistaa Piispankadulla, välillä Tuomiokirkonkatu – Porthaninkatu. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.