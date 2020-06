Gallup: Miten aiot viettää kesän?

”Ei ole mitään ihmeellisiä suunnitelmia. Tavallisesti on tullut käytyä uimassa Ruissalossa ja Samppalinnan maauimalassa, mutta nyt yritän välttää paikkoja, missä on paljon ihmisiä. Omaa pihaa tulee laitettua enemmän, kun on enemmän aikaa.”

Roosa Kodisoja,

Turku

Marttiina Sairanen

”Korona-aika on muuttanut suunnitelmia. Työkuviot menivät uusiksi lomautusten myötä. Sain töitä kesäksi, joten tulee tehtyä mahdollisimman paljon töitä. Pojan kanssa vietetään aikaa vanhempien pihalla ja mökillä, kun siellä on tilaa touhuta.”

Jeremias Salonen,

Turku

”Kävimme juuri Vammalassa Herra Hakkaraisen talossa ja aiomme mennä käymään ainakin Kustavissa Rahin kotieläintilalla. Muuten otetaan rauhallisesti. Nautimme siitä, kun kerrankin ei ole suunnitelmia. Minun piti miehen kanssa mennä Tallinnaan Rammsteinin keikalle ja syksyllä olisi ollut omat häät, mutta ne siirtyivät ensi vuoteen.”

Minja Ketonen ja Mila Fagerholm,

Turku