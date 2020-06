Pasi Relanto kuvaa luontoa – ”Eri valossa sama maisema on aina erilainen”

Turkulainen Pasi Relanto on aina viihtynyt luonnossa ja kiinnostus luontokuvaukseen syttyi teinipoikana.

– Ihailin luontokuvaaja Hannu Hautalan kuvia ja halusin itsekin ottaa samanlaisia. Isälläni oli järjestelmäkamera ja sain lainata sitä. Kesätöissä keräsin rahaa ja sain ostettua itselleni kameran ja objektiiveja. Tuolloin kuvattiin filmille ja jokaista laukausta piti harkita, sillä filmirullat olivat arvokkaita.

– Aluksi kuvasin lintuja, mutta se on jäänyt. Kuvaan lähikuvia esimerkiksi ötököistä, mutta maisemakuvaus on kaikkein lähinnä sydäntäni, Pasi Relanto kertoo.

Hän toteaa Turun seudun olevan hyvä ympäristö luontokuvaamiselle. Parhaaksi kuvauspaikaksi hän nimeää ulkosaariston.

– Saariston lisäksi Ruissalo on luontokuvaajan näkökulmasta todella monipuolinen ja ainutlaatuinen paikka. Siellä on niin kalliomaisemaa kuin tiheää tammimetsääkin. Myös Katariinanlaakso on hyvä kuvauspaikka.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pasi Relanto Maisemakuvien lisäksi Pasi Relanto tykkää lähikuvauksesta. Hän on kuvannut isoapolloperhosta Paraisilla vuonna 2018.

Pasi Relanto tekee kuvistaan pääsääntöisesti mustavalkoisia.

– Pidän perinteisestä valokuvaustyylistä ja mustavalkoisuus tuo muodot hienosti esiin. Valolla maalaaminen on se juttu. Eri valossa sama maisema on aina erilainen, Relanto toteaa.

Hän käy kuvaamassa muutaman kerran kuukaudessa. Paras kuvaussää on pilvinen päivä.

– Kuvaan harkiten, enkä ota kerralla useita satoja kuvia. Pilvetön auringonpaiste on kuvaajalle huonoin mahdollinen vaihtoehto. Kunnon pilvisenä päivänä on parasta kuvata.

Pasi Relanto Pasi Relanto kuvasi jäistä Saaristomerta maaliskuussa 2018.

Relannon luontokuvat ovat pärjänneet valokuvauskilpailuissa. Hän on saanut muun muassa kaksi sarjavoittoa vuoden luontokuvakilpailussa. Millainen sitten on hyvä luontokuva?

– Kuva on hyvä, kun se koskettaa tavalla tai toisella. Hyvään kuvaan palaa monta kertaa. Hyvä kuva aiheuttaa värinöitä, Relanto sanoo.

"Kuvaan lähikuvia esimerkiksi ötököistä, mutta maisemakuvaus on kaikkein lähinnä sydäntäni."

Hän toteaa, ettei hyvään luontokuvaan välttämättä tarvitse erityisen hienoja kuvauspaikkoja.

– Yksi vuoden luontokuvakisassa palkittu kuvani on otettu kotimme parvekkeelta. Kuvaus ei aina vaadi retkeilyä ja erityisiä kuvauspaikkoja, mutta se vaatii kuvaajalta näkemystä. Kuvattavaa on joka paikassa. Oman pihan rikkaruohoissa kävelee ötököitä, sateen jälkeen märät lehdet voivat olla upeita ja hämähäkin seitti saattaa olla todella mielenkiintoinen.

Pitkään kuvausta harrastanut Relanto on kuvannut luontoa lähinnä Varsinais-Suomessa ja muualla Etelä-Suomessa.

– Harrastan myös vedenalaiskuvausta ja sitä olen tehnyt ulkomailla. Luontokuvausta en ole juurikaan harrastanut pohjoisessa. En osaa taltioida tunturimaisemia niin hyvin, sillä ne eivät ole minulle tuttuja. Paikalliset kuvaavat yleensä parhaiten oman alueensa luontoa.

Relanto oli mukana perustamassa Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat ry:tä 80-luvun alussa. Nykyisin hän toimii yhdistyksen puheenjohtajana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Suurin mullistus vuosien aikana on ollut digitalisaatio. Kuvausharrastus on lisääntynyt valtavasti, harrastajien määrä on kymmenkertaistunut, Relanto arvioi.

Sosiaalinen media on lisännyt kuvien ottamista ja niiden julkaisemista.

– Kuvia katsellaan päätteeltä ja perinteisiä paperikuvia on entistä vähemmän. Paperikuvassa kuvan totuus tulee julki ja kuva alkaa elämään, Relanto toteaa.

Luontokuvauksesta kiinnostuneita hän kehottaa tarttumaan rohkeasti kameraan ja etsimään ympärille muitakin harrastajia.

– Aluksi kannattaa tutkia, mitä muut luontokuvaajat ovat kuvanneet. Matkia ei pidä, vaan etsiä ideoita ja löytää oma näkemys. Verkostoituminen kannattaa, sillä porukassa on voimaa. Muilta oppii paljon ja kannattaa olla avoin palautteelle, Pasi Relanto sanoo.