Uhanalaisen taimenen elinympäristöä kunnostetaan Paimiossa uudenlaisella yhteistyöllä

Uhanalaisen taimenen elinympäristöä kunnostetaan Paimiossa kesäkuussa yhtäaikaisesti maakaapelointityön kanssa. Kunnostusten tavoitteena on Paimiossa virtaavan Karhunojan taimenkannan elvyttäminen ja puron ekologisen tilan parantaminen.

Karhunoja on Paimiossa sijaitseva Paimionjoen sivujoen Vähäjoen sivupuro, jossa elää harvinainen ja uhanalainen taimenkanta. Karhunojaan on viime vuosina kunnostettu taimenen elinympäristöjä Valonian virtavesien kunnostushankkeissa. Tänä keväänä Karhunojasta on pitkästä aikaa tehty havaintoja luonnossa syntyneistä taimenen poikasista. Myös nahkiaiset ja pikkunahkiaiset ovat kevään aikana kuteneet aiemmin kunnostetuissa Karhunojan virtapaikoissa.

Karhunojan kunnostukset toteutetaan samassa yhteydessä, kun Karhunojan ympäristössä tehdään sähköverkon saneerausta. Kunnostustyöt tehdään Metsähallituksen ja Paimion kaupungin omistamilla alueilla.

Kunnostuksissa puroon rakennetaan kivi- ja sorapohjaisia virtapaikkoja, jotka toimivat taimenen lisääntymisalueina. Puroon lisätään myös puuta vesieliöstön elinympäristöksi ja rantavyöhykkeelle istutetaan lehtipuustoa puroympäristön monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Kunnostuksen suunnittelusta ja ohjauksesta vastaa Valonia. Työhön on saatu avustusta Paimionjoki-yhdistykseltä ja Rapala-rahastolta. Kunnostusten materiaali- ja konetyökustannuksista vastaavat Caruna ja TLT-Group Oy.