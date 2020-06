Sekalainen seurue häiriköi rakenteilla olevan kerrostalon katolla Turun Linnankadulla

Turun Sanomiin yhteyttä ottanut henkilö kertoi perjantaiyöllä tapahtuneesta häiriöstä osoitteessa Linnankatu 49 – 55. Ilmoittajan mukaan talon katolla oli suuri joukko remuavaa ja ilmeisesti humalaista porukkaa. Ilmoittaja myös epäili joukossa olevan kyseisessä kohteessa rakentamista tekevän rakennusliikkeen henkilökuntaa.

Pertti Läksy Turun poliisista kertoo, että tällainen tehtävä löytyy poliisin perjantai-illan tehtävälistasta. Ilmoitus häiriöstä tehtiin kello 23.10 ja partio saapui paikalle 00.02.

– Ilmoituksessa kerrottiin, että talon katolla on isohko porukka. Poliisi ei kuitenkaan tavoittanut tätä seuruetta, olivat ilmeisesti poistuneet paikalta ennen partion saapumista. Joku talon asukkaista kuitenkin on todennut poliisille, että katolla kulkevan joukon mukana on ollut myös rakennusliikkeen henkilökuntaa, Läksy kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Talon katolle ei olisi muutoin päästykään ilman avaimia.

Poliisista kerrotaan, että asia on nyt jätetty taloyhtiön ratkaistavaksi. Taloyhtiö päättää tekeekö asiasta tutkintapyynnön.

– Jos rakennusliikkeen henkilöstöä on mennyt katolle humalassa ja ilman asianmukaisia turvallisuus- ja suojavälineitä, niin voi olla, että kyseessä on työturvallisuusrikos, sanoo Läksy.

Poliisi kirjaa tapauksesta tutkintailmoituksen ja selvittää vielä tilannetta lisää.

Kohteessa julkisivutöitä tekee Jatke-rakennusyhtiö.

Linnankadun työmaan vastaava työnjohtaja Niko Julin kertoo, että hän ei ole kuullut kyseisestä asiasta yhtään mitään.

– En pysty vahvistamaan, en ole kuullut asiasta mitään, Julin kertoo.

Uutista päivitetty vastaavan työnjohtajan kommenteilla