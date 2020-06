Logomon sillan kustannukset nousivat yli kolmella miljoonalla – valmistuu vasta ensi keväänä

Turun kaupunki ja rakennusliike YIT ovat päässeet sovintoon Logomon sillan rakentamiseen liittyvistä yksityiskohdista.

Sovintosopimuksen perusteella suoritettavat maksut ja korvaukset johtavat siihen, että hankkeen kokonaiskustannukset nousevat noin 19,5 miljoonaan euroon, joka sisältää noin miljoonan euron riskivarauksen. Kokonaiskustannukset ylittävät siis hankkeelle asetetun määrärahan, joka on 16,044 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitukselle esitetään, että määrärahan ylitys viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Turun kaupunginhallitus käsittelee sovintosopimusta ensi maanantaina. Sillan rakennustyöt jatkuvat mahdollisimman pian sen jälkeen, kun sopimus on hyväksytty kaupungin hallinnossa.

Sovintosopimus koskee mm. urakka-aikataulua, tilaajan maksettaviksi tulevia viivästyksestä johtuvia vahingonkorvauksia sekä riidanalaisina olleita lisä- ja muutostöitä.

Sopimuksen mukaan urakan sakotonta urakka-aikaa pidennetään 30.4.2021 asti.

Aikataulun pitkittyminen johtuu siitä, että rakennelmaan on jouduttu tekemään mittavia muutostöitä. Näiden lisä- ja muutostöiden takia aikataulu on ollut välttämätöntä suunnitella uudestaan, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Aikaisemmin sillan piti valmistua kuluvan vuoden syyskuun alkupäivinä.

Kumpikin osapuoli on tyytyväinen saavutettuun sovintoon.

– Sovituille muutoksille joudutaan ottamaan niin paljon aikaa, että sillan valmistumisen siirtyminen on väistämätöntä. Nyt kaikki asiat on kuitenkin ratkaistu, joten edellytykset töiden jatkumiselle hyvässä hengessä ja ripeällä vauhdilla ovat hyvät, sanoo Turun kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää tiedotteessa.

– Hanke on ollut vaikeassa tilanteessa, mikä on johtunut suunnittelun haasteista. Selvitettäviä asioita on ollut useita. Kaupunki ja YIT ovat nyt kuitenkin pystyneet sopimaan hyvässä yhteistyössä ne askelmerkit, joilla hanke toteutetaan valmiiksi, sanoo YIT:n väylärakentamisen johtaja Jarkko Salmenoja.

Kunhan työt pääsevät jatkumaan, on seuraavaksi vuorossa sillan pääkannattimen asemointi ja kävelykannen ruostumattomien teräsrakenteiden ripustaminen siihen kiinni.