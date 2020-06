Kantatiellä 52 Salon Perniössä uusitaan perjantain ja lauantain välisenä yönä tien alittava huonokuntoinen rumpu. Rumpu sijaitsee Auto Mäkisen kohdalla. Raskas liikenne joudutaan ohjaamaan kiertotielle töiden ajaksi. Raskas liikenne joutuu käyttämään vaihtoehtoisia reittejä perjantai-illasta 5.6. kello 22.00 alkaen lauantaiaamuun 6.6. kello 04.00 saakka.

Henkilöautoliikenne ja kevyt liikenne pystytään päästämään työmaan ohi rummun vaihdon aikana.

Tie päällystetään uudelleen rummun vaihdon jäljiltä maanantaina 8.6. kello 7 alkaen. Päällystystöiden aikana on käytössä vain yksi kaista ja paikalla on liikenteen ohjaus. Päällystystyöt voivat aiheuttaa ruuhkia ja tienkäyttäjien on syytä varautua pieniin matkan viivästyksiin. Päällystystyöt valmistuvat maanantain aikana.

Työmaalla on alennettu nopeusrajoitus 30 km/h ja nopeusrajoitus palautetaan ennalleen vasta päällystystöiden jälkeen.