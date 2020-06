Turku kehittää keräämänsä kaupunkilaisdatan käyttöä valtion rahoituksella

Kaupunkien kaupunkilaisista keräämä data on usein hajallaan, ja sitä on vaikea saada käyttöön sinne, mistä siitä olisi eniten hyötyä. Ongelman ratkomiseksi valtiovarainministeriö on myöntänyt Turulle, Helsingille, Espoolle ja Oululle reilut kaksi miljoonaa euroa rahoitusta kaupunkien teknisiä kyvykkyyksiä parantaviin Omadata-hankkeisiin. Hankkeiden tavoitteena on kaupunkilaisdataa hyödyntämällä tarjota arkea helpottavia palveluita kuntalaisille.

Turku testaa Omadatan käyttöä pilottihankkeissa, joiden tavoitteena on esimerkiksi etsiä ratkaisu, joka mahdollistaisi opiskelijatietojen tarkistuksen ja siirron kuntien ja mahdollisesti myös muiden valtakunnallisten rekisterien välillä opiskelijan itse antaessa siirrolle luvan. Lisäksi Turku rakentaa asiointitilin ensimmäisen version asiakasneuvonta.fi –sivulle. Sen avulla asukas voi esimerkiksi hallita omia tietojaan ja seurata, mihin hänen tietojaan käytetään.

Hankkeissa tärkeää on luottamus kaupungin ja kaupunkilaisen välillä. Kaupunkilaisen tulee ymmärtää, miten kaupunki dataa käyttää, ja kaupunki ei saa käyttää dataa ilman asukkaan lupaa.