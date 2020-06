Maailman ensimmäinen sähköinen kirjastoauto starttaa perjantaina Turussa

Turun kaupunginkirjaston uusi sähköinen kirjastoauto juhlii julkistamistaan maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta. Kyse on tiettävästi ensimmäisestä sähköisestä kirjastoautosta koko maailmassa.

Ensimmäiset ajatukset sähköisestä kirjastoautosta virisivät jo vuonna 2015, mutta projektin kypsyttelyyn meni viisi vuotta. Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029, joten sähköauto oli luonnollinen valinta, kaupungin tiedotteessa todetaan.

– Hankintaprosessi on ollut monivaiheinen ja erityisesti loppuvaihe täynnä pieniä ja isoja yllätyksiä, mikä on edellyttänyt monien uusien asioiden kohtaamista. Auton henkilökunta on ollut todella innoissaan ja suuri kiitos kuuluu heille siitä, että uusi auto pääsee ennen kesätaukoa reitilleen. Lisäksi sähköinen kirjastoauto on herättänyt paljon kiinnostusta ulkomaita myöten, palvelupäällikkö Kari Pohjola iloitsee.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uusi sähköinen kirjastoauto on ainutlaatuinen myös siksi, että se on Suomen ensimmäinen kirjastoauto, joka on samalla taideteos. Kirjastoauton värikäs teippaus on toteutettu prosenttitaiteella ja se on suunniteltu Turun Anikistit -taiteilijaryhmän yhteistyönä.

Luvassa on koko päivän virtuaalitapahtuma klo 10–15 kirjaston Facebookissa. Tapahtumassa sukelletaan mm. uuden auton hankintaprosessiin, kirjastoautojen historiaan sekä auton upeaan ulkonäköön.

Virtuaalijuhlat huipentuvat auton ensimmäiseen ajoon, jonka ensimmäisenä ekstrapysäkkinä on Turun kaupunginteatteri, samalla julkaistaan mediataideteos niin auton kyljessä kuin teatterin led-seinällä. Teatterilta kirjastoauto lähtee ensimmäiselle kierrokselleen.

Lue myös:

Turku saa alkuvuonna Suomen ensimmäisen täyssähköisen kirjastoauton, josta tulee myös ainutlaatuinen mediateos

Turkuun maailman ensimmäinen sähkökirjastoauto – hankinta osoittautui mutkikkaaksi