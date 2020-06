Stoorin open mic -tapahtumassa virtuaalinen lava on vapaa

Kesäloman alkamisen kunniaksi Turun pääkirjaston nuortenosasto Stoori järjestää open mic -tapahtuman, jossa virtuaalinen lava on avoinna erilaisille teksteille. Open mic -tapahtumia on Turussa järjestetty nuorille muutamia, mutta pääkirjasto on mukana ensimmäistä kertaa.

– Havahduimme, miten iso scene Turun open mic -tapahtumilla on ja miten paljon nuoret ovat osallistuneet niihin. Siksi halusimme lähteä tekemään yhteistyötä. Tarkoitus oli järjestää kirjastolla yhden illan live-tapahtuma, mutta koronan vuoksi kaikki kirjaston tapahtumat on peruttu heinäkuulle asti, kertoo informaatikko Reetta Kannas Turun pääkirjastosta.

Open mic -tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Instagramissa. Viiden päivän ajan Stoorin Instagram-tilillä Stooreja_kirjastosta julkaistaan joka päivä esirunoilijan video, jolla runoilija esittää omaa runouttaan. Esirunoilijoina nähdään nuoria, jotka ovat aiemmin osallistuneet Kirjoittajayhdistys Kapustarinta ry:n lavarunoustapahtumiin. Myös näissä runoilloissa juontajana toiminut runoilija Elina Laine ja runoilija Susinukke Kosola julkaisevat runovideot.

Yksi nuorista esirunoilijoista on Venla Ingi, joka on osallistunut pari kertaa aiemmin omilla runoillaan open mic -tapahtumaan. Puolalanmäen musiikkilukion ensimmäisen luokan juuri taakseen jättänyt Ingi kertoo kirjoittaneensa runoja 11-vuotiaasta asti. Nykyään hän julkaisee runojaan omalla Instagram-tilillä @hymypurkki.

– Kirjoitan vapaarytmisiä, ei-loppusointuisia runoja, joiden aiheina ovat muun muassa oma elämä, henkilökohtaiset asiat, ikävät tunteet sekä yhteiskunnalliset aiheet. Myös monet kaverini kirjoittavat runoja hyvin henkilökohtaisistakin aiheista, mutta monella on iso kynnys nousta lavalle esittämään niitä, Ingi sanoo.

Marttiina Sairanen Elina Laine (oik.) ja Venla Ingi toivovat, että nuoret lähtevät rohkeasti esittämään omia tekstejään virtuaaliseen open mic -tapahtumaan.

Yleisö voi osallistua tapahtumaan postaamalla oman videon, jolla esittää oman runon, räpin, laulun, tarinan tai muun tuotoksen. Tekstejä voi esittää millä kielellä tahansa, yksin tai yhdessä kavereiden kanssa. Esiintymiseen voi myös yhdistää erilaisia elementtejä, kuten musiikkia. Videot julkaistaan Instagramissa käyttäen hashtagia #stooriopenmic. Oman videon julkaisseiden kesken arvotaan kirjapalkintoja.

"Tavoite on, että tapahtuma on kiva, innostava ja kannustava kokemus nuorille." Elina Laine

Elina Laine on esiintynyt paljon ja tottunut esittämään runoja julkisesti. Open mic -tapahtumat ovat hänen mielestään uusille kirjoittajille hyvä mahdollisuus saada omia luomuksia julki ja muiden kuultavaksi. Myös jo esiintymiskokemusta kartuttaneet nuoret ovat tervetulleita osallistumaan.

Laine arvelee, että monella nuorella on kiinnostusta tuoda omia tekstejään esiin, mutta kuinka moni uskaltaa postata videon, jää nähtäväksi.

Tapahtuman järjestäjät toivovat, että nuoret löytäisivät tapahtuman ja osallistuisivat sankoin joukoin. Kannas arvelee, että nuorten on helpompi osallistua live-tapahtumiin, joissa yleisö on rajatumpi.

– En tiedä, kuinka moni nuori uskaltaa esittää omia tekstejään julkisesti somessa, mutta toivon, että mahdollisimman moni rohkaistuisi, Kannas sanoo.

– Tavoite on, että tapahtuma on kiva, innostava ja kannustava kokemus nuorille. Videon ei tarvitse olla tietynlainen vaan jokainen saa tehdä omannäköisensä, Laine lisää.

Esiintyjille Laineella on yksi neuvo. Teksti kannattaa lukea tarpeeksi hitaasti, jotta yleisö ehtii sisäistää sen.

– Lukunopeuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Helposti kiirehditään, mutta runoja, kuten muitakin tekstejä voi rytmittää niin, että pitää kunnon taukoja. Ääneen lukemista kannattaa harjoitella, mutta itselleen ei kannata kuitenkaan kasata suuria paineita. Lopputuloksen ei tarvitse olla täydellinen, Laine sanoo.

Stoorin open mic -tapahtuma Instagramissa 8.–12.6.