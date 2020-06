Yhteysalus- ja maantielauttaliikenne on toiminut normaalisti koronasta huolimatta

Yhteysalus- ja maantielauttaliikenne on toiminut normaalisti pandemiatilanteen nopeasta kehittymisestä huolimatta, tiedottaa Varsinais-Suomen Ely-keskus.

Aluksilla on kuitenkin ryhdytty moniin eri toimiin viruksen leviämisen hillitsemiseksi ja liikenteen jatkuvuuden turvaamiseksi. Aluksilla on muun muassa tehostettu siivousta, mahdolliset ravintola- ja kahvilapalvelut ovat olleet keskeytettynä ja kanssakäymistä matkustajien ja henkilökunnan välillä on vähennetty.

Matkustajia pyydetään seuraamaan ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevia terveysviranomaisten ohjeita sekä alushenkilökunnan antamia toimintaohjeita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen joukkoliikenteeseen antamia ohjeita voidaan soveltuvin osin noudattaa myös yhteysaluksilla. Tärkein suojautumistoimenpide on, että sairaana ei matkusteta. Myöskään henkilökunta ei tule sairaana tai oireisena töihin. Muihin tulee pitää etäisyyttä ja pidättäytyä fyysisestä kontaktista. Oikea yskimis- ja aivastamishygienia tulee muistaa. Käsihygieniasta tulee huolehtia.

Matkaa suunnitellessa ja matkalla tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia terveysviranomaisten ohjeistuksia. Toimintaa muutetaan viranomaisten kulloinkin voimassa olevien ohjeistuksien mukaisesti.