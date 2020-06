Varsinaissuomalaisen nuoren miehen epäillään hyväksikäyttäneen ainakin noin kolmeakymmentä lasta. Lounais-Suomen poliisi kertoi maanantaina, että kantasuomalainen mies oli hyödyntänyt sosiaalisen median palveluita, joiden kautta hän oli löytänyt 8–14 -vuotiaat uhrinsa. Kaikki uhrit ovat tyttöjä.

Uhreja saattaa olla lisääkin. Poliisin tiedossa on tällä hetkellä noin 30 hyväksikäytettyä lasta, joiden henkilöllisyydet on saatu selvitettyä. Näistä kolmentoista uhrin osalta esitutkinta on valmistunut ja saatettu syyttäjälle syyteharkintaan. Tutkinnassa esiin tulleiden seikkojen perusteella poliisilla on kuitenkin syytä epäillä, että uhreja paljastuu vielä lisää kansainvälisen oikeusapumenettelyn avustuksella.

Toistaiseksi uhreja on löytynyt eri puolilta Suomea. Poliisin mukaan tutkinnassa on tehty yhteistyötä keskusrikospoliisin CSE-tiimin (Child Sexual Exploitation) sekä ulkomaalaisten palveluntarjoajien kanssa.

Turun pääpoliisiasemalla tutkittavana olleessa juttukokonaisuudessa on ollut esitutkinnan kohteena myös kolme muuta henkilöä. Päätekijän poliisi epäilee syyllistyneen törkeään lapsenraiskaukseen, törkeisiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävien kuvien levittämiseen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävien kuvien hallussapitoon ja lukuisiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin.

Tekijä on ollut tutkintavankeudessa alkukeväästä lähtien. Rikoskokonaisuus tuli poliisin tietoon useiden kotimaisten ja kansainvälisten vinkkien avulla.

Poliisi ei tässä vaiheessa tiedota asiasta enempää.

Poliisi huomauttaa, että tapaus toistaa samaa kaavaa, kuten useat aiemmin tutkinnassa olleet vastaavat jutut ovat osoittaneet. Häpeän tunteen takia suurin osa uhreista ei kerro tapahtumista vanhemmilleen tai muille aikuisille, ennen kuin poliisi on ollut perheeseen yhteydessä. Useissa tapauksissa korkeintaan vain lapsen hyvä kaveri tietää hyväksikäytöstä.

Viranomaiset muistuttavatkin, että vanhempien on ohjeistettava lapsia turvallisessa somen käytössä. Vanhemman tai huoltajien pitäisi myös varmistaa, että kotona vallitsee avoin keskustelukulttuuri. Lapsen ei koskaan pitäisi hävetä tai pelätä kertoa ikävistäkään hänelle tapahtuneista asioista tai oudoista yhteydenotoista.