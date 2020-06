Timo Jakonen

Lietolaisella Marko Raikasniemellä on jo vuosien ajan ollut tapana aloittaa kesä kahvila Paawossa. Hän onkin seurannut tarkasti sitä, milloin kahvila pystyy tänä vuonna avaamaan ovensa. Tavallisesti Raikasniemi nauttii kahvista Raumalla asuvan kaverinsa kanssa. Kaveri liittyy kyllä seuraan tänäkin kesänä, mutta vasta loppuviikosta. Raikasniemi on mielissään rajoitusten poistumisesta, koska kevät on mennyt pitkälti eristyksissä. Vaikka virusta ei ole nujerrettu, arvelee Raikasniemi, ettei suurta hätää ole, kunhan ihmiset muistavat hygienian ja riittävät turvavälit.