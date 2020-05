Ammattiin valmistuneiden yhteishaussa ilmennyt valtakunnallinen ongelma – osa hakijoista ihmetellyt, mikseivät ole päässeet hyvillä papereilla sisään

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnoissa on ilmennyt valtakunnallisia ongelmia virheellisten tietojen vuoksi ja osa ammatillisten oppilaitosten hakijoista ei ole ollut mukana yhteishaussa.

Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa oli tänä vuonna käytössä yhtenä hakuvaihtoehtona ammatillisen toiseen asteen suorittaneiden valinta tutkintotodistusten perusteella. Ammattikorkeakoulut poimivat ensimmäistä kertaa tiedot todistuksesta Koski-tietokannasta, mutta arvosanojen kirjaamisessa on ollut puutteita.

– Jotkut toisen asteen ammatilliset oppilaitokset eivät olleet tallentaneet tietoja oikealla tavalla, kertoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.

Ongelma arvosanojen kirjaamisessa on ollut yksittäisissä oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Ongelmat tietokantaan kirjaamisessa ovat johtaneet siihen, että osa hakijoista ei ole ollut lainkaan mukana todistusvalinnassa. Näillä hakijoilla näkyy yhteishaun Opintopolku-palvelussa jo tällä hetkellä tieto ”Hylätty – ei mukana ammatillisessa todistusvalinnassa”.

Ongelman laajuudesta ja siitä, kuinka montaa hakijaa asia koskee, ei ole vielä varmaa tietoa. Vika selvisi, kun kouluun tuli noin kymmenen yhteydenottoa hakijoilta.

– Nämä hakijat, joilla on hyvät paperit, ottivat yhteyttä, että miksi he eivät ole päässeet sisään ja sitten asia selvitettiin, sanoo Taatila.

Turun ammatti-instituutissa ongelma koskee noin neljääkymmentä hakijaa.

Hakijoita, jotka eivät olleet mukana todistusvalinnassa Koski-tietokannasta puuttuvien tutkintotietojen vuoksi, ohjeistetaan tekemään oikaisupyyntö päätöksen saapumisen jälkeen ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakouluun. Päätökset saapuvat 15.7. mennessä.

Turun ammattikorkeakoulusta on lähetetty tietoa asiasta hakijoille.

– Otamme yhteyttä niihin valmistuneisiin, joita asia voi koskea, ja ohjeistamme tekemään tarvittaessa oikaisupyynnön. Hakijamme voivat lisäksi myös itse olla yhteydessä oppilaitoksemme opinto-ohjaajaan, joka auttaa asian hoitamisessa, sanoo palvelualuejohtaja Hannu Immonen Turun ammatti-instituutista Turun ammattikorkeakoulun tiedotteessa.

Kirjaamisongelmat johtavat Turun ammattikorkeakoulun osalta ylimääräiseen työhön ja ylitäyttöön.

– Me tulemme loppujen lopuksi ottamaan enemmän opiskelijoita kuin meidän alun perin piti ottaa. Me pyrimme toimimaan hakijan eduksi, kertoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.

Hän uskoo, että myös muut ammattikorkeakoulut tulevat toimimaan samalla tavalla.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene kertoo, että vastuu valmistuvan opiskelijan tietojen kirjaamisesta Opetushallituksen Koski-palveluun on ammatillisen koulutuksen järjestäjällä.

– Näissä toisen asteen ammatillisissa kouluissa on pyydetty, että he tarkistavat tilanteen ja korjaavat mahdollisuuksien mukaan. Sitten, kun meille tulee oikaisupyyntöjä, me voimme toimia, Taatila sanoo.

Turun ammattikorkeakouluun oli noin 18 000 hakijaa kevään yhteishaussa. Hakijoista noin puolet hakevat ammattikorkeakouluun ammatillisesta koulutuksesta.