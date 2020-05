Alppiruusupuiston kesän ensimmäiset ruusut ovat puhjenneet kukkaan Raisiossa

Alppiruusupuisto Raisiossa on kohta kauneimmillaan.

Ensimmäiset ruusut ovat puhjenneet kukkaan ja muiden odotetaan seuraavan lähiaikoina perässä. Kukinnasta näyttää tulevan tänä vuonna kohtuullisen runsas, Raision kaupungilta kerrotaan.

Puiston kukkaloisto kestää noin kolme viikkoa. Tämän kesän uutuutena puiston reunalle avataan toimiva kahvikioski.

– Sesongin aikana odotamme puistoon jälleen tuhansia vierailijoita, vihersuunnittelija Markku Tuominen kertoo Raision kaupungin tiedotteessa.

Raision alppiruusupuistossa on yli 1 400 alppiruusua. Eri lajikkeita on 123. Lajikkeista Elviira, Mauriz ja P.J.M. Elite kukkivat ensimmäisenä. Alppiruusujen lisäksi puistossa kasvaa muun muassa käynnöshortensioita ja imukärhivilliviinejä. Kosteikkoalueella kasvaa myös kurjenmiekkaa, rentukkaa, suopursua sekä metsä- ja kivikkoalvejuurta.

Alppiruusupuisto on istutettu talkootyönä. Puistoon voi kuka tahansa ostaa oman ruusun ja osallistua halutessaan sen istutukseen.

Uusia ruusuja puistoon on tänäkin vuonna ostettu jo kymmeniä. Seuraavat istutukset tehdään syksyllä.

Raision kaupungilta toivotaan, että ihmiset innostuvat hankkimaan ruusun itselleen tai lahjaksi, jotta puistoa saadaan jälleen laajennettua.

Raision lukion sorakentällä on ruusupuiston vierailijoille pysäköintitilaa. Raisiontien bussipysäkiltä puistoon on matkaa noin 600 metriä. Puiston läpi kulkee kevyenliikenteen reittejä, joiden varsilla on useita penkkejä levähtämistä ja alppiruusujen ihailua varten.